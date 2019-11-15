В Красноярском крае завели дело о загрязнении реки после аварии на дамбах

Всего в результате прорыва дамбы погибли 17 человек, трое до сих пор считаются пропавшими без вести. Следователи завели уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ. Добычу на прииске вела компания «Сисим», которая является частью «Сибзолота». Этот холдинг входит в топ-20 золотодобывающих компаний России, его бенефициар – бизнесмен Алексей Гурьянов.