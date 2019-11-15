В Красноярском крае завели дело о загрязнении реки после аварии на дамбах
Следователи возбудили уголовное дело из-за загрязнения реки Сисим в районе разрушения каскада дамб на золотодобывающем участке, сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
Отмечается, что загрязненные воды поступили в реку из-за разрушения насыпи технологического отстойника. Вред реке Сисим оценивается более чем в 2 млн руб.
В районе пос. Щетинкино Курагинского района Красноярского края в ночь на 19 октября был разрушен каскад из пяти дамб технологических водоемов золотодобывающей артели. Дамба обрушилась в ночь на 19 октября в пос. Щетинкино Курагинского района. Волна, прорвавшая дамбу, затопила временные строения, в которых жили работники золотодобывающей артели.
Всего в результате прорыва дамбы погибли 17 человек, трое до сих пор считаются пропавшими без вести. Следователи завели уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ. Добычу на прииске вела компания «Сисим», которая является частью «Сибзолота». Этот холдинг входит в топ-20 золотодобывающих компаний России, его бенефициар – бизнесмен Алексей Гурьянов.
Железнодорожный районный суд Красноярска 21 октября арестовал гендиректора компании, собственника артели «Сисим» Максима Ковалькова, начальника участка Андрея Еганова и мастера горного участка Евгения Александрова.