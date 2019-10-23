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«Россия 1» сняла с эфира передачу Малахова о крушении дамбы в Красноярском крае

Телеканал «Россия 1» (управляется госхолдингом ВГТРК) снял с эфира передачу «Прямой эфир с Андреем Малаховым», посвященную крушению дамбы в Красноярском крае. На это обратили внимание местные жители. Красноярское издание NGS24.ru уточняет, что передачу успели показать на Дальнем Востоке и в Сибири. На Урале и в Москве вместо нее показали запись эфира о выпавшей из окна женщине из Тобольска.

Один из участников программы подтвердил эту информацию «Открытым медиа». Собеседник издания отметил, что говорил в эфире о запрещенном методе добычи золота, другие участники назвали число жертв при прорыве дамбы, превышающее официальную версию.

Отрывки эфира можно найти в интернете, но его нет на YouTube и в программе телеканала. Представитель ВГТРК отказался от комментариев. В одном из отрывков, размещенном в соцсети «В контакте», Малахов говорит о тестах воды из реки Сейбы, согласно которым концентрация ртути в ней серьезно превышала допустимые показатели. Эксперты в студии пояснили, что это может свидетельствовать о кустарном способе добычи золота, который опасен для окружающей среды.

Дамба на реке Сейбе в пос. Щетинкино Курагинского района обрушилась в ночь на 19 октября. Волна, прорвавшая дамбу, затопила времянки, в которых жили работники золотодобывающей артели. В результате погибли 17 человек, трое считаются пропавшими без вести. Следователи завели дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ. 21 октября Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал его фигурантов: гендиректора компании, собственника артели «Сисим» Максима Ковалькова, начальника участка Андрея Еганова и мастера горного участка Евгения Александрова. Добычу на прииске вела компания «Сисим», которая является частью «Сибзолота». Этот холдинг входит в топ-20 золотодобывающих компаний России, его бенефициар – бизнесмен Алексей Гурьянов.