Политика

Новости

Суд арестовал всех фигурантов дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал гендиректора компании – собственника золотодобывающей артели «Сисим» Максима Ковалькова по делу о прорыве дамб в Красноярском крае. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда. Ковальков пробудет под арестом до 18 декабря.

На заседании Ковальков просил оставить его на свободе, чтобы он мог помочь пострадавшим.

Ранее были арестованы другие фигуранты дела – начальник участка Андрей Еганов и мастер горного участка Евгений Александров. Еганов сказал журналистам, что признает вину и сожалеет о случившемся. «Конечно [признаю]... Я ж начальник участка, за все отвечаю», – сказал он.

Прорыв дамб около пос. Щетинкино в Красноярском крае произошел в ночь на 19 октября. Волна, прорвавшая дамбу, достигала в высоту четырех – пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Она смыла времянки, в которых жили работники золотодобывающей артели. Погибли 15 человек, пятеро пропали без вести. Следственный комитет (СК) возбудил дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности гибель людей. СК установил, что дамбы строились незаконно без разрешительных документов.

Предприятие «Сисим» входит в холдинг «Сибзолото», об этом говорится на его сайте. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», «Сибзолото» занимается добычей руд песков драгоценных металлов. Гендиректору холдинга Алексею Гурьянову напрямую принадлежит 20% «Сибзолота». Остальные доли распределены между четырьмя ООО: «Артель старателей Ангара – Север», «Артель старателей Июсская», «Артель старателей Хакасия» и «Сисим». Бенефициар всех упомянутых – также Гурьянов.