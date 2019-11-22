Сергей Галицкий начинает продавать свои вина

Бренд «Галицкий и Галицкий» принадлежит компании «Русский терруар», свидетельствуют данные Роспатента. 51% ее принадлежит Сергею Галицкому (до женитьбы – Арутюнян), основателю розничной сети «Магнит», а 49% – другому Сергею Галицкому, который, по словам двух знакомых обоих, приходится братом жене первого. Представитель «Галицкого и Галицкого» отказался от комментариев. Связаться с самими бизнесменами «Ведомостям» не удалось.