Галицкий планирует профинансировать образовательные программы КубГУ

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Информагентство Associated Press обвинили в предвзятости после жалобы Памфиловой

В публикации Associated Press, сделанной на основе интервью с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, имеются признаки тенденциозности и нарушается принцип объективности. Об этом говорится в решении Общественной коллегии по жалобам на прессу, опубликованном на ее сайте.

«Несмотря на то что в публикациях действительно использованы высказывания Эллы Памфиловой из ее интервью, их общий смысл расходится с тем, что она в них вкладывала», – отметила коллегия. По ее мнению, публикация AP выглядит тенденциозной, что нарушает принцип объективности.

Коллегия подчеркнула, что материал агентства имеет «признаки текста не беспристрастного, политизированного и, главное, заметно расходящегося со смыслом и тональностью сказанного <...> Памфиловой на камеру». «Вкрапление в текст не искаженных и не оборванных цитат из интервью <...> мало что меняет в его характере, поскольку сами эти цитаты введены автором в им же выстроенный контекст», – добавила она.

Также коллегия обратила внимание на то, что два прямых высказывания, определенно не делавшихся Памфиловой, воспринимаются читателем как раскавыченная цитата, а оба варианта заголовка не отражают позицию руководителя ЦИК.

В то же время организация указала на «облегченный» подход сотрудников ЦИК «к работе со всемирно известным информационным партнером». «По роду своей деятельности эти сотрудники должны иметь четкое представление о принципах, форматах и технологиях информационной работы АР», – подчеркнула коллегия.

29 августа, незадолго до единого дня голосования 8 сентября, AP опубликовало материал, написанный на основе интервью с Памфиловой. Он был посвящен выборам в Мосгордуму, вызвавшим протесты в столице. На следующий день ЦИК разослал журналистам сообщение с просьбой не использовать материалы из интервью.

9 сентября Памфилова пожаловалась на агентство в общественную коллегию.