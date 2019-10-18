Галицкий планирует профинансировать образовательные программы КубГУ
Основатель «Магнита» Сергей Галицкий планирует участвовать в финансировании образовательных программ Кубанского государственного университета (КубГУ). Об этом бизнесмен рассказал на бизнес-форуме «Дело за малым».
«Мы начали сотрудничество с Кубанским университетом, который я окончил, по вопросам улучшения их материальной базы, мы думаем сейчас о программах образовательных, которые мы сможем финансировать внутри университета», – отметил Галицкий. Однако бизнесмен не рассказал, о каких именно программах идет речь.
Галицкий в 1993 г. окончил экономический факультет КубГУ по специальности «экономическое и социальное планирование». Кроме того, в этом вузе училась его дочь – Полина Галицкая. Она также выпускница экономического факультета, рассказывал Галицкий в интервью Forbes.
В сентябре 2019 г. Галицкий подарил КубГУ новое футбольное поле, сообщало издание «Юга.ру». Кроме того, бизнесмен взял на себя все расходы по его укладке. Во сколько именно обошелся подарок, Галицкий не рассказывал.