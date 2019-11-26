Кремль впервые напрямую обсудил с Киевом проблему окончания газовых контрактов
Первый подробный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского о поставках российского газа на Украину и продолжении его транзита через Украину состоялся в понедельник, 25 ноября, сообщил сайт Кремля. Помимо прочей, «подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину», сообщил поздно вечером в понедельник сайт Кремля без подробностей – кроме одной: что разговор состоялся по инициативе Зеленского.
«С Россией у нас очень сложные отношения. Мы начали диалог, который будет продолжен в нормандском формате на встрече лидеров четырех государств, – прокомментировал разговор Владимир Зеленский во вторник, 26 ноября, во время поездки в Эстонию (цитата по «Интерфаксу»). – Мы обсуждали вопрос, что заканчивается год и нам нужно всем договориться о подписании нового долгосрочного газового договора, транзитного договора. Для нас это является приоритетом, и не только для Украины, это энергетическая безопасность для всей Европы».
Разговор двух президентов состоялся чуть более чем за месяц до окончания контракта «Газпрома» и «Нафтогаза» на прямые поставки газа на Украину и транзит газа через ее территорию. Проблема продления этих соглашений или заключения новых – предмет сложных трехсторонних переговоров, которые уже более года с разной степенью интенсивности идут в Брюсселе по инициативе Еврокомиссии.
Начиная с сентября встречи на министерском уровне перешли в ежемесячный режим, но результата пока не принесли. Мешают взаимные судебные претензии Украины и «Газпрома». «Нафтогаз» и украинские регуляторы рассчитывают взыскать с российской компании около $22 млрд по нескольким искам и отказываться от исков не намерены. Россия предлагает для начала обнулить все претензии, после чего уже договариваться. Последний раунд переговоров прошел месяц назад, не удалось договориться даже о следующей встрече. Была надежда на конец ноября, говорил министр энергетики России Александр Новак, сейчас речь идет о начале декабря, сообщает «Интерфакс».
Во время общения с Путиным Зеленский настаивал на продолжении газовых переговоров в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС, говорит человек, знакомый с итогами разговора президентов: «Зеленский рассчитывает на поддержку европейских партнеров в этой ситуации». Позиция Путина известна, продолжает собеседник: продолжение транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину напрямую зависит от урегулирования споров «Нафтогаза» и «Газпрома». Варианты разрешения ситуации действительно могут быть вынесены на обсуждение 9 декабря на встрече в нормандском формате, где помимо Путина и Зеленского будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, ожидает собеседник.
Во вторник, 26 ноября, по итогам разговора с Зеленским Путин провел встречу с Новаком и предправления «Газпрома» Алексеем Миллером. В открытой части беседы, отчет о которой есть на сайте kremlin.ru, о транзите российского газа через Украину нет ни слова. На встрече «отдельно рассматривались вопросы российско-украинского взаимодействия в сфере энергетики», но без подробностей.
«Было понятно, что без разговора на высшем уровне не обойтись, – говорит замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. – Тема политизирована, много аспектов и векторов. Поэтому сам факт начала диалога очень позитивен». Но никакого прорыва в трехсторонних переговорах до встречи 9 декабря ждать не стоит, считает Гривач. А давались ли какие-то новые указания Новаку и Миллеру или президент просто довел до них содержание разговора с Зеленским, скорее всего, будет очевидно из дальнейшего развития событий, заключает эксперт.