Кремль впервые напрямую обсудил с Киевом проблему окончания газовых контрактов

«С Россией у нас очень сложные отношения. Мы начали диалог, который будет продолжен в нормандском формате на встрече лидеров четырех государств, – прокомментировал разговор Владимир Зеленский во вторник, 26 ноября, во время поездки в Эстонию (цитата по «Интерфаксу»). – Мы обсуждали вопрос, что заканчивается год и нам нужно всем договориться о подписании нового долгосрочного газового договора, транзитного договора. Для нас это является приоритетом, и не только для Украины, это энергетическая безопасность для всей Европы».