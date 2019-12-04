Продажи Lada падают второй месяц подряд
Продажи автомобилей Lada в ноябре 2019 г. на российском рынке снизились на 7,3% по сравнению с ноябрем прошлого года и составили 31 217 шт. Это следует из сообщения «АвтоВАЗа». Самым популярным семейством Lada остается Granta, она же традиционно лидирует на рынке. В ноябре было продано 12 574 таких автомобиля – на 5,6% меньше, чем годом ранее. По итогам 11 месяцев марка все еще сохраняет положительную динамику – продажи выросли на 0,6% и составили 326 654 машины. Lada, по оценке «АвтоВАЗа», занимает 20,5% рынка (за 10 месяцев – 20,8%).
Продажи Lada в России сокращаются второй месяц подряд. И динамика усиливается – в октябре падение составило 6%. Отрицательная динамика также была зафиксирована в феврале и июне, и она не превышала 2%.
Сильнее, чем в ноябре и октябре 2019 г., продажи у «АвтоВАЗа» падали только в 2016 г. В июне того года они сократились на 16%, после чего непрерывно росли вплоть до 2019 г.
Основные причины снижения продаж в ноябре 2019 г. – общее снижение спроса на рынке и эффект высокой базы ноября 2018 г., прокомментировал представитель «АвтоВАЗа».
В 2017–2018 гг. российский рынок рос, а по итогам 2019 г. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) прогнозирует его сокращение на 2,3% до 1,76 млн автомобилей.
В ноябре «катастрофически слабые продажи», рассказывал ранее один из дилеров Lada. Возможно, люди ждут новогодних скидок и акций, но это в целом ситуацию не объясняет, обычно ноябрь – один из самых «объемных» в году, удивлялся он. Запасы дилеров, опрошенных «Ведомостями», держатся на уровне двухмесячных продаж – при стандартных запасах в 1,5 месяца. Из-за снижения заказов от дилеров «АвтоВАЗ» еще в середине сентября 2019 г. уменьшил скорость конвейера, рассказывали источники «Ведомостей».
В октябре 2019 г. продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 5,2%, по итогам 10 месяцев – на 2,4%, следует из данных АЕБ. Как рынок изменился в ноябре – не ясно, отчет ассоциация еще не опубликован. Во вторник, 3 декабря, о продажах в ноябре отчитался один из основных конкурентов Lada – корейская Hyundai. Продажи этой марки, в отличие от Lada, выросли – почти на 3% до 16 314 шт.
Представитель Renault не стал раскрывать продажи марки в России в ноябре до публикации отчета АЕБ. «Ведомости» ожидают комментарии от представителей других марок, входящих в топ-5 российского рынка, – Kia и Volkswagen.