Продажи Lada падают второй месяц подряд

Продажи автомобилей Lada в ноябре 2019 г. на российском рынке снизились на 7,3% по сравнению с ноябрем прошлого года и составили 31 217 шт. Это следует из сообщения «АвтоВАЗа». Самым популярным семейством Lada остается Granta, она же традиционно лидирует на рынке. В ноябре было продано 12 574 таких автомобиля – на 5,6% меньше, чем годом ранее. По итогам 11 месяцев марка все еще сохраняет положительную динамику – продажи выросли на 0,6% и составили 326 654 машины. Lada, по оценке «АвтоВАЗа», занимает 20,5% рынка (за 10 месяцев – 20,8%).