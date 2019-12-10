Аптеки начнут торговать рецептурными лекарствами под своим брендом
В сетях группы «Эркафарм» – «Доктор Столетов», «Озерки» и других – они появятся в следующем году
Одна из крупнейших аптечных сетей – «Эркафарм» начнет продавать рецептурные лекарства под собственным брендом, рассказала «Ведомостям» гендиректор ГК «Эркафарм» Анастасия Карпова.
У группы будет 38 собственных брендов, сообщила она. Один из них, «Эркафарм», объединит недорогие препараты – например, валериану в таблетках, активированный уголь, перекись водорода. 70 препаратов под этим брендом уже в продаже, отмечает Карпова. В 2020 г. группа начнет продавать еще 150 рецептурных и нерецептурных лекарств, в том числе антибиотики. В планах до конца 2021 г. запустить свои препараты во всех категориях лекарств. Они будут в среднем на 25% дешевле известных брендов, обещает Карпова: не будет трат на маркетинг и продвижение, наценки за бренд.
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