В московских аптеках появилась услуга экспресс-кредитования

«Самсон-фарма», основанная в 1993 г. Самсоном Согояном, включает 70 точек в Москве. За 2018 г. компания заработала 6,7 млрд руб. выручки и получила 497,9 млн руб. чистого убытка. В прошлом году у сети сменился владелец, теперь она принадлежит Александру Ларину, которого источники «Коммерсанта» связывают с ГК «Эркафарм» (управляет аптеками под брендами «Доктор Столетов», «Озерки» и др.). В «Эркафарме» «Коммерсанту» сообщили, что планируют запустить кредитование в аптеках «Озерки», где высока доля дорогостоящих лекарств.