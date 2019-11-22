В московских аптеках появилась услуга экспресс-кредитования
Сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу экспресс-кредитования в аптеках, сообщает «Коммерсантъ». Покупатели могут на месте оформить кредит на лекарства на сумму от 3000 до 300 000 руб. и сроком от трех месяцев до года по ставке 23% годовых. Пока услуга доступна в нескольких аптеках сети, эффективность проекта планируют оценить в начале 2020 г.
«Самсон-фарма», основанная в 1993 г. Самсоном Согояном, включает 70 точек в Москве. За 2018 г. компания заработала 6,7 млрд руб. выручки и получила 497,9 млн руб. чистого убытка. В прошлом году у сети сменился владелец, теперь она принадлежит Александру Ларину, которого источники «Коммерсанта» связывают с ГК «Эркафарм» (управляет аптеками под брендами «Доктор Столетов», «Озерки» и др.). В «Эркафарме» «Коммерсанту» сообщили, что планируют запустить кредитование в аптеках «Озерки», где высока доля дорогостоящих лекарств.
Услуга экспресс-кредитования рассчитана на пациентов, которым требуется незамедлительное лечение дорогостоящими препаратами, пояснил представитель «Самсон-фармы». Сеть рассчитывает за счет новой услуги увеличить поток клиентов и рост выручки на 5-10% уже в следующем году.
В текущем году продажи лекарств в аптеках упали впервые с 2015 г. на 1,5% до 3,8 млрд упаковок, приводит «Коммерсантъ» данные DSM Group. Негативную динамику связывают с падением реальных доходов населения и вынужденной экономией.