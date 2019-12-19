Бывший главный тюремщик больше не будет заведовать кадрами в «Роснефти»
Калинин теперь будет курировать работу ветеранских организаций «Роснефти», говорится в сообщении, компания высоко ценит его опыт и квалификацию.
Юрию Калинину 73 года. С 2004 по 2009 г. он работал директором Федеральной службы исполнения наказаний, затем был замминистра юстиции России. В декабре 2012 г. назначен вице-президентом «Роснефти», в марте 2013 г. – вице-президентом по кадровым и социальным вопросам . С февраля 2013 г. – член правления. Юрий Калинин владеет 0,0019% акций «Роснефти», указано на сайте компании.
Калинин пришел в «Роснефть», когда та покупала ТНК-ВР. Фактически перед ним стояла задача объединить сотрудников двух компаний с абсолютно разными корпоративными практиками. Например, «Роснефть» требовала субординации и лояльности начальству, а в ТНК-ВР можно было высказываться по любому вопросу.
В 2016 г. РБК сообщала, что Калинин написал руководителям центрального офиса «Роснефти» письмо, в котором констатировал, что начальники департаментов не контролируют сотрудников. «Выявлены многочисленные случаи опозданий работников на работу, – писал бывший главный тюремщик России, – в том числе систематические, и ранние уходы без уважительных причин». В письме он также возмущался случаями «использования работниками в течение всего рабочего дня более 45 минут для обеденного перерыва, в том числе для ведения переговоров в местах общественного питания». Из-за таких «переговоров», писал Калинин, сотрудникам приходится задерживаться в офисе после окончания рабочего дня, чтобы выполнить обязанности. Он предложил усилить контроль за соблюдением режима рабочего времени – и поручил руководителям подразделений составить графики перерыва на обед для работников продолжительностью не более 45 минут и ознакомить с ними сотрудников под роспись.
Вместо Калинина вице-президентом по кадровым и социальным вопросам «Роснефти» назначен Алексей Артемьев, работающий в кадровом блоке компании с 2012 г.
«Роснефть» объявила и о других кадровых перестановках. Вице-президентом по внутреннему сервису назначен Эрик Лирон, ранее занимавший должность первого вице-президента по разведке и добыче. Назначение Эрика Лирона, одного из лучших мировых специалистов в области сервисного бурения, позволит компании существенно усилить блок внутреннего сервиса и повысить эффективность процессов добычи, пишет компания.
Первым вице-президентом по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса назначен Зелько Рунье, ранее занимавший должность вице-президента по шельфовым проектам «Роснефти». Это назначение, говорится в сообщении, должно оптимизировать управление в нефтедобыче, газодобыче и освоении шельфа.
Вице-президентом – главным геологом назначен Андрей Поляков. Андрей Лазеев, ранее занимавший этот пост, назначен гендиректором «Таас-Юрях нефтегазодобыча», сообщила «Роснефть».