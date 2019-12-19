Бывший главный тюремщик больше не будет заведовать кадрами в «Роснефти»

В 2016 г. РБК сообщала, что Калинин написал руководителям центрального офиса «Роснефти» письмо, в котором констатировал, что начальники департаментов не контролируют сотрудников. «Выявлены многочисленные случаи опозданий работников на работу, – писал бывший главный тюремщик России, – в том числе систематические, и ранние уходы без уважительных причин». В письме он также возмущался случаями «использования работниками в течение всего рабочего дня более 45 минут для обеденного перерыва, в том числе для ведения переговоров в местах общественного питания». Из-за таких «переговоров», писал Калинин, сотрудникам приходится задерживаться в офисе после окончания рабочего дня, чтобы выполнить обязанности. Он предложил усилить контроль за соблюдением режима рабочего времени – и поручил руководителям подразделений составить графики перерыва на обед для работников продолжительностью не более 45 минут и ознакомить с ними сотрудников под роспись.