Reuters: новый гендиректор BP не войдет в совет директоров «Роснефти»

Луни принял такое решение из-за «из-за сложных отношений с российским нефтяным гигантом», отмечает агентство. Луни договорился с действующим руководителем BP Бобом Дадли, что тот останется в совете директоров российской нефтяной компании после ухода со своего поста. Эту информацию агентству подтвердил представитель BP, который указал на непревзойденный опыт Дадли и его долгие годы работы в России. Второе место в совете директоров продолжит занимать Гильермо Кинтеро, также бывший топ-менеджер BP, связанный с венесуэльской нефтяной госкомпанией PDVSA.