Reuters: новый гендиректор BP не войдет в совет директоров «Роснефти»
Будущий гендиректор British Petroleum (BP) Бернард Луни не собирается сразу занимать место в совете директоров «Роснефти», сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Луни принял такое решение из-за «из-за сложных отношений с российским нефтяным гигантом», отмечает агентство. Луни договорился с действующим руководителем BP Бобом Дадли, что тот останется в совете директоров российской нефтяной компании после ухода со своего поста. Эту информацию агентству подтвердил представитель BP, который указал на непревзойденный опыт Дадли и его долгие годы работы в России. Второе место в совете директоров продолжит занимать Гильермо Кинтеро, также бывший топ-менеджер BP, связанный с венесуэльской нефтяной госкомпанией PDVSA.
Дадли вошел в совет директоров «Роснефти» в 2013 г. после того, как госкомпания купила ТНК-ВР. У британской компании в последней было 50%, а после сделки доля в «Роснефти» выросла до 19,75%
Дадли выйдет на пенсию 31 марта 2020 г., а также покинет совет директоров ВР. Дадли 64 года, из них 40 лет он проработал в этой компании.