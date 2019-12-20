Петербургская товарно-сырьевая биржа запустила торги энергетическим углем

20 декабря на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже начались торги энергетическим углем. Для начала на бирже будет торговаться только наиболее распространенный энергетический уголь марки Д. 51% добываемого в России энергетического угля приходится именно на эту марку и схожие с ней. До сих пор биржевых торгов углем не велось, несколько лет назад биржа лишь начала проводить внебиржевые сделки с ним.