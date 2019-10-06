Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4914 от 07.10.2019 под заголовком: Страна даст угля

Россия хочет занять четверть мирового рынка угля

Помешать планам могут нехватка инфраструктуры, экологические программы, рост экспорта газа

К 2024 г. добыча угля в России вырастет на 9,3–20,7% до 480–530 млн т по сравнению с уровнем 2018 г., а к 2035 г. – еще на 14,6–26% до 550–668 млн т, следует из проекта Энергетической стратегии России до 2035 г. («Ведомости» ознакомились с копией, содержание документа подтвердили три источника в топливно-энергетических компаниях). Увеличится внутреннее потребление (+12% до 196 млн т к 2035 г.), а также доля российского угля на экспортных рынках (+11 процентных пунктов до 25%).

Основными крупными потребителями угля будут страны АТР, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Но неизбежное снижение потребления в странах ОЭСР, для которых экологические проблемы становятся приоритетными, прохождение пика спроса на уголь в развивающихся странах, решения Китая и Индии о сокращении доли угля в энергобалансе создают высокую неопределенность, указано в стратегии.

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