Акции «Сургутнефтегаза» обновили исторический максимум

Позже Telegram-каналы, в частности MarketTwits сообщили, что «Сургутнефтегаз» намерен приобрести долю в «Лукойле». Совладелец и президент «Лукойла» Вагит Алекперов опроверг эту информацию: «Ни у меня, ни у других менеджеров компании намерений продавать свой пакет акций «Лукойла» нет», – сказал он. После этого «Сургутнефтегаз» начал дешеветь, но уже в середине ноября стоимость акций компании снова достигла максимальной отметки с 2006 г.