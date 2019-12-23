Акции «Сургутнефтегаза» обновили исторический максимум
Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» к 14:50 мск подорожали до 50,8 руб. за штуку, свидетельствуют данные Мосбиржи. Это новый рекорд, предыдущий максимум был зафиксирован в мае 2006 г. – 50,47 руб. за бумагу.
По сравнению с закрытием пятницы стоимость обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» выросла на 5,6%. Привилегированные акции подорожали на 1,4% до 38,3 руб. за штуку. Капитализация компании составила 2,1 трлн руб.
Аномальный рост стоимости акций «Сургутнефтегаза» начался в сентябре. Причиной стало решение компании зарегистрировать дочернее ООО «Рион», которое будет заниматься вложением в ценные бумаги. Тогда инвесторы поверили, что компания распечатает свою кубышку и начнет инвестировать – по итогам первого полугодия на счетах «Сургутнефтегаза» скопилось 3,25 трлн руб. Однако гендиректор компании Владимир Богданов обвинил в скачке стоимости акций спекулянтов.
Второй резкий скачок котировок произошел в октябре. За три дня они выросли на 25,8%. Компания отказалась это комментировать. Опрошенные «Ведомостями» эксперты затруднились объяснить ситуацию. По их словам, рынок был полон слухов, в том числе связанных с тем, что «Сургутнефтегаз» может начать инвестировать или платить более высокие дивиденды.
Позже Telegram-каналы, в частности MarketTwits сообщили, что «Сургутнефтегаз» намерен приобрести долю в «Лукойле». Совладелец и президент «Лукойла» Вагит Алекперов опроверг эту информацию: «Ни у меня, ни у других менеджеров компании намерений продавать свой пакет акций «Лукойла» нет», – сказал он. После этого «Сургутнефтегаз» начал дешеветь, но уже в середине ноября стоимость акций компании снова достигла максимальной отметки с 2006 г.