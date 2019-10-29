Подъемная сила слухов

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Евгений Разумный / Ведомости

На прошлой неделе трейдеры, прильнув к мониторам, наблюдали, как без какой-то очевидной причины росли акции «Сургутнефтегаза». С 22 по 25 октября капитализация подскочила почти на 20% до 1,97 трлн руб. Бумаги были и в лидерах по объемам торгов. Причину ажиотажа затруднились назвать самые опытные трейдеры и эксперты: публичных новостей о компании не было, но акции могли расти на слухах. А они на рынке, если речь идет о такой компании, как «Сургутнефтегаз», способны наделать много шума на пустом месте.

«Сургутнефтегаз» – самая закрытая компания нефтегазового сектора. Кто ее конечные акционеры – тайна: каждому из них принадлежит менее 5% бумаг, что по закону не обязывает их сообщать о себе. Компания никогда особо не заботилась о формировании привлекательного инвестиционного имиджа, с инвесторами не откровенничает, огранивается лишь выплатами дивидендов – невысоких, но стабильных. Ее стратегия не меняется уже несколько лет: добывать нефть только в России (около 60 млн т каждый год) и своими силами. Сделки по слиянию и поглощению, не то что за рубежом, но и в России, – это не для «Сургутнефтегаза». «У нас всего хватает у самих, дай бог освоить», – объяснял такую сдержанную позицию «Сургутнефтегаза» возглавляющий ее уже 35 лет Владимир Богданов.