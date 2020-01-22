Вице-премьер Виктория Абрамченко будет курировать сельское хозяйство

На новые ограничения рынок отреагировал неоднозначно. С одной стороны, квота, предложенная в начале 2020 г., – это более понятный и простой механизм, чем какие-либо негласные попытки контролировать экспорт, говорит гендиректор ТД «Риф» (один из крупнейших экспортеров зерна) Марина Турянская. С другой стороны, это неминуемо приведет к сложностям – любые ограничения нервируют рынок, не только внутренний, но и мировой – на нем Россия играет большую роль как крупнейший поставщик пшеницы, говорит президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Чтобы успеть уложиться в квоту, экспортеры должны будут торопиться закупать и вывозить зерно, что еще больше будет повышать цены на внутреннем рынке, полагает эксперт.