Вице-премьер Виктория Абрамченко будет курировать сельское хозяйство
Курировать сельское хозяйство в правительстве Михаила Мишустина будет вице-премьер Виктория Абрамченко, сообщил ТАСС. Это подтвердил «Ведомостям» близкий к Минсельхозу человек и знакомый Абрамченко. Представитель правительства отказался от комментариев до официального опубликования информации. Распоряжение Мишустина о распределении обязанностей между новыми вице-премьерами пока не опубликовано.
Абрамченко была назначена вице-премьером 21 января. Она уже занималась сельским хозяйством. В 2012 г. она была назначена директором департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза. В 2015–2016 г. стала статс-секретарем – замминистра сельского хозяйства при министре Александре Ткачеве. В последние годы она работала замминистра экономического развития и руководителем Росреестра.
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сохранил свою должность, которую занял в мае 2018 г. При Патрушеве одной из главных задач Минсельхоза, согласно «майскому указу» президента России Владимира Путина, стало развитие экспорта сельхозпродукции. Он должен увеличиться более чем в два раза до $45 млрд в 2024 г. Осенью 2018 г. Минсельхоз представил федеральный проект «Экспорт продукции АПК», на реализацию которого государство выделило дополнительно 406,7 млрд руб. до 2024 г. Финансирование будет направлено на увеличение производства сельхозпродукции, построение логистической инфраструктуры, снятие ограничений на торговлю на внешних рынках, а также на создание системы продвижения российской продукции.
«Я ваш союзник, АПК люблю, понимаю. Мне кажется, у нас все с вами получится» (на встрече с Минсельхозом, цитата по «Интерфаксу»)
Но, несмотря на задачи по увеличению экспорта, Минсельхоз пока ограничивает экспорт зерна, на которое приходится основная часть поставок агропродукции за рубеж. В феврале прошлого года экспортеры сообщали «Ведомостям» о введении негласных квот на экспорт зерна – их закрепили за компаниями по «историческому принципу», а соблюдение квот контролировал Россельхознадзор. Впрочем, ни сам Минсельхоз, ни Россельхознадзор наличие квот не подтверждали.
В начале 2020 г. Минсельхоз заявил о планах ввести экспортную квоту уже официально. Министерство предложило в первом полугодии ограничить вывоз зерна 20 млн т. Советник министра сельского хозяйства Юрий Косован объяснил расчеты квоты так. В этом сельскохозяйственном году (он начинается с 1 июля) планируется экспортировать 45 млн т зерна. В первой половине сезона уже вывезено около 25 млн т. Поэтому теперь без угрозы для внутреннего рынка можно вывезти 20 млн т. Введение такого механизма он объяснил желанием обеспечить продовольственную безопасность, защитив внутренний рынок от дефицита зерна.
«Мы не можем допустить того, чтобы внутренние цены на зерно сильно упали или выросли, чтобы на внутреннем рынке не хватило зерна для животноводов или мукомолов. А так как мы живем в рыночной экономике, при определенной конъюнктуре наши уважаемые экспортеры могут захотеть вывезти все. Конечно, мы не можем пойти на это», – говорил Патрушев в интервью газете «Коммерсантъ» в декабре 2019 г.
На новые ограничения рынок отреагировал неоднозначно. С одной стороны, квота, предложенная в начале 2020 г., – это более понятный и простой механизм, чем какие-либо негласные попытки контролировать экспорт, говорит гендиректор ТД «Риф» (один из крупнейших экспортеров зерна) Марина Турянская. С другой стороны, это неминуемо приведет к сложностям – любые ограничения нервируют рынок, не только внутренний, но и мировой – на нем Россия играет большую роль как крупнейший поставщик пшеницы, говорит президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Чтобы успеть уложиться в квоту, экспортеры должны будут торопиться закупать и вывозить зерно, что еще больше будет повышать цены на внутреннем рынке, полагает эксперт.
Предшественник Абрамченко на должности курирующего село вице-премьера Алексей Гордеев не вошел в новый состав правительства. Он рассматривает несколько предложений в системе госуправления, заявила ТАСС его представитель.
Абрамченко также будет курировать Минприроды, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.