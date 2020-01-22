«Правительство становится технологичным». Эксперты о новом составе кабинета министров
21 января Владимир Путин утвердил персональный состав нового правительства Михаила Мишустина. В нем оказалось много новых фигур: шесть вице-премьеров и восемь министров не работали в правительстве Дмитрия Медведева. Причем среди них сразу несколько выходцев из Федеральной налоговой службы, которую ранее возглавлял Мишустин.
«Ведомости» спросили экспертов, о чем свидетельствует новый состав правительства, является ли Михаил Мишустин временным техническим премьером или пришел всерьез и надолго.
Дмитрий Бадовский, руководитель фонда «Институт социально-экономических и политических исследований»:
«Сменив премьера и обновив состав правительства преимущественно за счет чистых технократов, Путин максимально деполитизировал работу правительства, чтобы никто не рассматривал кабинет министров в контексте конституционной реформы, транзита власти и преемничества. Правительство становится технологичным, чтобы добиться эффективности по реализации нацпроектов, в том числе за счет близкой премьеру темы цифровизации управления и социальной политики, а также обеспечить существенное повышение темпов роста экономики. В том числе поэтому Мишустин получил частичный, но все же карт-бланш на насыщение правительства и аппарата своими выдвиженцами, представителями команды ФНС и другими людьми, с которыми он тесно сотрудничал.
От того, как будут выполняться эти задачи, зависит и судьба этого состава правительства, срок его работы. Пока очевидно, что у него есть горизонт работы примерно в два года, до итогов выборов в Госдуму, которые будут, по крайней мере отчасти, и электоральным замером эффективности кабинета министров. В этом смысле не случайно то, что обновление затронуло прежде всего социальный блок – наиболее социально и политически чувствительный.
Кадровых изменений и изменений функционала вице-премьеров в правительстве много, но если выделять самое знаковое кадровое решение, то это, безусловно, приход в правительство на позицию первого вице-премьера Андрея Белоусова. Белоусов не просто менеджер, он идеолог экономической политики стимулирования роста и инвестиций, более активного государственного стимулирования, в том числе за счет использования средств фонда национального благосостояния. В этом смысле нынешнее правительство может войти в историю как кабинет Мишустина – Белоусова.
Григорий Голосов, декан факультета политических наук Европейского университета в Санкт-Петербурге:
Никаких особенных политических сигналов этот состав правительства не посылает, хотя в персональном плане он изменился довольно сильно. Но по сути это перетасовывание одной и той же старой колоды. Нужно просто помнить, что в колоде не только короли и тузы. Эти люди уже были там, но на скромных ролях. И тут политического эффекта нет, а будет ли административная эффективность – вопрос.
А вот то, что это сделано именно сейчас, имеет политический смысл: изменение состава правительства было приурочено к изменению Конституции. Видимо, в преддверии кампании по выборам в Госдуму в 2021 г. решили всю политическую проблематику, которая может так или иначе волновать общество, объединить в один флакон и предъявить ее – чтобы отшумели и забыли. И чтобы к думской кампании внутриполитическая повестка отошла на второй план. Это такая «забота» о политической стабильности.
Роль же премьер-министра, учитывая конституционные изменения, сильно снижается. Иного премьер-министра, кроме как технического, в России и быть не может. Президентское начало усилилось, и теперь премьер будет выполнять административную функцию. Другое дело, что это ничего не говорит о перспективах самого Мишустина – возможно, они и будут, если он зарекомендует себя на этом посту.
Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги:
У Мишустина технократический функционал. Он человек более-менее внеклановый, без особо выраженных политических ценностей, имеющий опыт наладки большой организации и цифровизации. Такой технологизированный персонаж, который не вызывает отторжения у разных кланов. И это хорошо для Путина. Другое дело, что он не будет затевать структурные реформы и делать резких движений. Но как-то попытаться взбодрить правительство он сможет.
Политические задачи Мишустин решать не будет, не будет сильно активным на внешнеполитическом векторе. Будет сосредоточен на хозяйственных функциях и решении малых, но очень важных задач – на контроле за социальной политикой, нацпроектами и цифровизацией. Такая триединая конструкция, но не более того.
Будущее Мишустина зависит от многого. В частности, от новой позиции Медведева и того, является ли он в этом контексте кандидатом в президенты. Захочет ли Путин проводить досрочные парламентские и президентские выборы. Но не думаю, что Мишустин – временный премьер. Его назначали всерьез, и кто знает, может, он окажется настолько эффективным, что Путин начнет думать о нем как о потенциальном преемнике.
Самые интересные из новых назначенцев – это те, кто поднялся на несколько номенклатурных ступенек вверх, минуя стадии, на которые у других уходят годы. Это Алексей Оверчук, ставший вице-премьером, Дмитрий Григоренко, ставший руководителем аппарата премьера. Неожиданно назначение Виктории Абрамченко – из Росреестра в кураторы сельхозземель. Но с точки зрения экономической политики вряд ли что-то изменится. Это не политические назначения, это обслуга ближнего круга Путина. Политика же в России за другими людьми, и те из них, кто за это отвечает в правительстве, остались на своих местах.
Виталий Иванов, политолог:
Мишустин получил невероятный кадровый бонус. Последний раз сразу столько своих людей в правительство приводил Евгений Примаков. Но это было совершенно другое время, и, главное, он возглавил правительство в чрезвычайной обстановке кризиса 1998 г.
При этом Мишустин не демонстрировал и не демонстрирует никаких политических амбиций и претензий. Это просто невозможно, учитывая его бэкграунд. В этом смысле он – техническая фигура. Но, скорее всего, сможет стать самым сильным из всей плеяды технических премьеров.
Самый интересный назначенец – ректор госуниверситета из Тюмени, министр науки и образования Валерий Фальков. Он перепрыгнул минимум две ступени, хотя его вуз не столичный и не федеральный. Очень резкий взлет, интересно, чем это кончится.
Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий:
Я думаю, Мишустин пришел всерьез, а насколько надолго – зависит от того, насколько ему удастся обеспечить экономический рост. Именно под обеспечение роста он и получил близкие к себе кадровые ресурсы, в частности – среди вице-премьеров. Так, тот же Дмитрий Чернышенко учился с Мишустиным в Станкине, они соседи по даче.
Все говорят о транзите власти, но транзит должен проходить в благоприятной экономической обстановке – как в 2008 г., когда в президенты выдвинули Медведева. Сейчас ситуация сложнее, прошло повышение пенсионного возраста, население не ощущает экономического роста. Задача правительства и премьера – сделать так, чтобы население почувствовало, что рост реален.
Что касается необычных назначений, то внимание привлекает новый министр культуры Ольга Любимова. В отличие от Мединского, она для гуманитарной и театральной среды человек свой. И в своих первых комментариях люди из этой среды, в том числе люди либеральных взглядов, приветствовали это назначение. Но когда первые эмоции спали, возникли вопросы, свой ли человек новый министр или же она же тесно связна с Русской православной церковью.
Отметил бы и министра науки и образования Валерия Фалькова: это человек из провинции, но имеет опыт работы ректором хорошего университета, причем ректором динамичным и современным – думаю, это плюс».
Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика»:
Правительство обязано говорить, что оно носит технический характер. Хотя если вспомнить Виктора Зубкова, которого воспринимали как технического премьера, то все равно говорили и о его президентских амбициях тоже. У Мишустина очень необычный карт-бланш по кадрам – как по министрам, так и по вице-премьерам. Очевидно, что ему дали большую свободу маневра. Но в то же время политический вес новых министров ниже, чем в предыдущем правительстве. Сами новые назначенцы не претендуют на авторов экономического чуда и, скорее, оперируют менее захватывающими категориями нацпроектов.
Татьяна Становая, руководитель аналитической компании R.Politik. Reality of Russian Politics:
Сложно понять выбор президента именно в пользу Мишустина. Но мне это напоминает технических премьеров двух первых двух сроков Путина – Михаила Фрадкова и Виктора Зубкова. Чтобы понять логику Путина, надо помнить, что у него за все время президентства было всего четыре премьер-министра – два политических, два технических. Политические премьеры назначались только тогда, когда у Путина были некие политические обязательства. С Михаилом Касьяновым это касалось Бориса Ельцина, с Дмитрием Медведевым у Путина была сделка по рокировке. Два оставшихся премьера – Фрадков и Зубков – были техническими.
Путину, если у него нет никаких политических обязательств, комфортно работать именно с такими фигурами. Которые не имеют серьезного политического опыта в публичной политике, не имеют своих амбиций, своей повестки и которые не воспринимаются элитой как серьезные игроки, которые могут выстрелить.
Мы видим, что за последние годы из системы власти уходят личности, которые были лично связаны с Путиным. Внутри власти остается всё больше технических персонажей. Персонально с Путиным работать становится всё сложнее: его никогда нет, он слишком занят и отвлечен на внешнюю политику. Поэтому внутри системы и становится всё больше технических фигур. И Мишустин вполне вписывается в этот тренд.
Каким он будет премьером? Прорывов ждать не стоит. Над таким правительством, наверное, будут меньше смеяться. У него будет меньше антирейтинг. И отношение к правительству будет менее эмоциональным.