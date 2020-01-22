«Правительство становится технологичным». Эксперты о новом составе кабинета министров

А вот то, что это сделано именно сейчас, имеет политический смысл: изменение состава правительства было приурочено к изменению Конституции. Видимо, в преддверии кампании по выборам в Госдуму в 2021 г. решили всю политическую проблематику, которая может так или иначе волновать общество, объединить в один флакон и предъявить ее – чтобы отшумели и забыли. И чтобы к думской кампании внутриполитическая повестка отошла на второй план. Это такая «забота» о политической стабильности.