«Слушал и был «за все хорошее». Чем запомнится Козак на должности вице-премьера по ТЭКу

В 2019 г. у российского автопрома были большие сложности во взаимодействии с властью и эта ситуация во многом была связана с действиями аппарата Козака, считает сотрудник одного из автоконцернов. В отрасли образовалось два лагеря: в первом были те, кто просил сделать господдержку дифференцированной, с привязкой к уровню локализации автомобилей («Камаз», группа Volkswagen, альянс Renault-Nissan и входящий в него «АвтоВАЗ», группа ГАЗ), во втором — противники такого подхода («Автотор», Volvo Trucks, «ПСМА рус», BMW). Интрига длилась вплоть до конца года. Козак какое-то время склонялся к идее сохранить одинаковые правила для держателей инвестконтрактов, но в итоге правительством был поддержан первый лагерь.