«Слушал и был «за все хорошее». Чем запомнится Козак на должности вице-премьера по ТЭКу
Глобальных прорывов в не слишком знакомых ему до назначения вице-премьером энергетических отраслях Козак добиться не успел. Но большая часть собеседников «Ведомостей» описывают бывшего вице-премьера как деятельного человека, который активнее многих старался вникать в проблемы.
«[Он произвел] очень сильное впечатление, — делится мнением топ-менеджер одной из крупных компаний нефтегазового сектора. — Разбирался, принимал решения, что важно, слушал и был «за все хорошее». При этом не передавливал». Вице-премьер был требовательным и старался довести любое начинание до логического конца, добавляет другой собеседников «Ведомостей».
Сразу после назначения в правительство Медведева новый куратор ТЭКа был вынужден в срочном порядке разбираться с угрозой топливного кризиса. У Козака хватило авторитета, для того чтобы в короткий срок добиться от нефтяников заморозки цен на топливо для внутреннего рынка. В дальнейшем, правда, ему же пришлось разбираться с последствиями «волевого решения», что вылилось в появление «демпфера». И без того перегруженная конструкции налогового регулирования нефтяной отрасли вместе с этим перешла в режим фактически «ручного управления».
При Козаке же наступила развязка в нервном сюжете с достижением договоренностей о продлении транзита газа через Украину. Роль вице-премьера в них, правда, носила скорее статусный характер, принципиальные решения в этом вопросе принимались не вице-премьером. При этом переговоры с Белоруссией, с которой до конца 2019 г. так и не успели договориться об условиях поставок нефти и газа, зашли в тупик, и этот кризис станет одним из первых испытаний уже для нового куратора ТЭКа.
В электроэнергетике Козак фактически закрыл вопрос о социальной норме потребления электроэнергии для населения, которую продвигало Минэкономразвития. Главным фактором своего решения Козак назвал и без того высокую финансовую нагрузку на население России. При нем же была запущена вторая программа модернизации российской энергетики по договорам предоставления мощности (ДПМ ТЭС). Сама концепция ДПМ далеко не нова и не бесспорна, сохранив ее, вице-премьер, по сути, оставил отрасль в том же виде, в котором и принял.
Козак действовал равноудаленно и беспристрастно для всех сторон и групп влияния, но корректно, считает руководитель крупной энергетической компании: «Чудес не совершил, поскольку это не его родная отрасль и специфика не является профессионально освоенной. В данном случае замена — это еще потерянное время на новые связи, новые правила и притирку».
Решения правительственной комиссии при Козаке, отбиравшей проекты модернизации для ДПМ ТЭС из не прошедших основной конкурсный отбор, «покрасили программу в более приличный цвет», считает руководитель крупной энергомашиностроительной компании. В результате ДПМ стал не ремонтом, а реальной модернизацией, продолжает собеседник: «Он последний из могикан, кто реально погружались в те отрасли, которые курировал».
В 2019 г. у российского автопрома были большие сложности во взаимодействии с властью и эта ситуация во многом была связана с действиями аппарата Козака, считает сотрудник одного из автоконцернов. В отрасли образовалось два лагеря: в первом были те, кто просил сделать господдержку дифференцированной, с привязкой к уровню локализации автомобилей («Камаз», группа Volkswagen, альянс Renault-Nissan и входящий в него «АвтоВАЗ», группа ГАЗ), во втором — противники такого подхода («Автотор», Volvo Trucks, «ПСМА рус», BMW). Интрига длилась вплоть до конца года. Козак какое-то время склонялся к идее сохранить одинаковые правила для держателей инвестконтрактов, но в итоге правительством был поддержан первый лагерь.
С участием Козака «впервые за последние годы была предпринята попытка переформатирования сложившейся системы регулирования отрасли, создания системы прозрачных, предсказуемых отношений государства и бизнеса, при сохранении равного конкурентного доступа к мерам поддержки для всех участников отрасли», — говорит сотрудник другого автоконцерна. По его словам, международные инвесторы в российский автопром «высоко оценивают деятельность Козака в качестве куратора промышленности».
Бывший вице-премьер — образец профессионализма, считает генеральный директор минерально-химической компании «Еврохим» Игорь Нечаев. «Мы много работали с ним в РСПП. Он не боялся принимать ответственные решения, снимать административные барьеры, делать так, чтобы бизнес мог полноценно развиваться, принося максимальную пользу стране», — передал Нечаев через представителя.