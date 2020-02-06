«Магнит» замедлит рост сети в 2020 году

В 2020 г. компания планирует открыть 700 магазинов у дома, при этом намерена закрыть около 450, в результате чего за год сеть магазинов у дома «Магнита» прирастет только на 250 магазинов. В 2019 г. компания открыла 1195 магазинов у дома. При этом компания продолжит наращивать сеть магазинов косметики и бытовой химии «Магнит косметик»: их сеть увеличится в 2020 г. примерно на 1100 магазинов, что соответствует уровню 2019 г. (1176 магазинов).