«Магнит» замедлит рост сети в 2020 году
«Магнит» нарастил чистую розничную выручку за 2019 г. на 9,5% до 1,33 трлн руб., говорится в его сообщении.
К концу года компания почти смогла остановить отток покупателей из магазинов: трафик в точках, проработавших больше года, снизился на 0,2% за октябрь – декабрь 2019 г. Это лучший результат по трафику за весь год, подчеркнул «Магнит». Выручка в таких сопоставимых магазинах выросла на 0,1%. В III квартале показатель был -0,7%.
Показатели улучшились, так как посетителей стало больше и они стали чаще приходить, пояснил ритейлер. Часть клиентов пришла от конкурентов, полагает «Магнит», в том числе из крупноформатных магазинов и традиционной розницы.
В конце 2019 г. «Магнит» активно снижал цены, свидетельствовали данные исследования «Сбербанка-CIB» «Потребительский индекс Иванова».
Рентабельность EBITDA «Магнита» за IV квартал снизилась год к году до 5,5% с 7% годом ранее. Чистая прибыль за последние три месяца 2020 г. составила 4 млрд руб, что на 51% меньше, чем год назад. Годовая чистая прибыль «Магнита» сократилась на 49% до 17 млрд руб.
Реакция инвесторов на результаты «Магнита» может быть умеренно негативной, предполагали аналитики «Сбербанка-CIB»: хотя важнее всего текущие тенденции, особенно динамика трафика после сокращения промоакций.
«Магнит» – второй по выручке ритейлер в России после владельца «Пятерочек» и «Перекрестков» X5 Retail Group, которому он уступил лидерство несколько лет назад. Ритейлер раскрыл только результаты продаж, финансовые итоги года он планирует подвести 19 марта. Выручка Х5 за 2019 г. увеличилась на 13,3% и достигла 1,73 трлн руб. Таким образом, разрыв по выручке между ним и «Магнитом» по итогам года – 30%.
В 2020 г. компания планирует открыть 700 магазинов у дома, при этом намерена закрыть около 450, в результате чего за год сеть магазинов у дома «Магнита» прирастет только на 250 магазинов. В 2019 г. компания открыла 1195 магазинов у дома. При этом компания продолжит наращивать сеть магазинов косметики и бытовой химии «Магнит косметик»: их сеть увеличится в 2020 г. примерно на 1100 магазинов, что соответствует уровню 2019 г. (1176 магазинов).
Ритейлер, сказано в его материалах, решил сосредоточиться на повышении эффективности уже действующей сети и бизнес-процессов, перейдя от модели «быстрого роста» к модели «доходного роста». По словам представителя компании, приоритеты на год – повышение доступности товаров на полке, развитие программы лояльности, повышение эффективности логистики, снижение потерь, сокращение операционных расходов и стоимости долга. «Снижение темпов развития обусловлено также новыми более высокими требованиями сети к возврату инвестиций как в части действующих торговых точек, так и по отношению к новым проектам», – добавил он.
По словам гендиректора «Магнита» Яна Дюннинга, «замедление развития стоит рассматривать не как признак неуверенности в перспективах рынков и отсутствие возможностей для роста, а как необходимость повысить эффективность инвестиций на фоне трансформации бизнеса». Если в первом полугодии бизнес «Магнита» выйдет на целевые показатели эффективности и ситуация в ритейле будет более благоприятной, компания рассмотрит вопрос о расширении программы развития, не исключил Дюннинг.