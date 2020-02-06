Депутаты хотят ужесточить регулирование аптек для борьбы с ростом цен

Депутаты также предлагают ограничить количество организаций, которые может иметь аптечная сеть в стране, сообщил Исаев, но почти не объяснил, что имеется в виду: то ли доля на рынке, то ли количество аптек на российском или одном из региональных рынков. Единственное, что сказал Исаев, – исключение будет сделано для удаленных регионов, где все аптеки принадлежат одной сети. Один из вариантов – ограничение доли рынка: не более 3,5%, знает сотрудник крупной аптечной сети.