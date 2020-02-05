Путин предложил отбирать лицензии у аптек за завышение цен на маски и лекарства
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости лишать лицензий аптеки, завышающие цены на защитные маски из-за коронавируса. «Лицензии надо отбирать у них – и все!» – заявил Путин. Он потребовал выявить «решивших нажиться» на коронавирусе.
У нас аптечная сеть довольно обширная, в известной степени может быть даже избыточная, поэтому, если два-три таких заведения закрыть, никаких негативных последствий для граждан с точки зрения снабжения лекарственными препаратами точно не будет
О беспрецедентном росте цен на маски Путину в среду в Кремле рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, некоторые аптеки подняли цены на маски до 70 руб. На ближайшем заседании штаба по борьбе с коронавирусом по этому вопросу будет заслушана Федеральная антимонопольная служба (ФАС), отметила вице-премьер.
4 января ФАС начала собирать данные о повышении цен на маски в аптеках, а Росздравнадзор – об отсутствии в продаже масок или противовирусных лекарств. Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в фармотрасли сообщил, что Минпромторг может ограничить экспорт медицинских средств защиты из-за возможного дефицита на фоне распространения коронавируса. 3 февраля Голикова заявила, что федеральные власти помогут регионам при нехватке лекарств или масок, писал «Интерфакс».
Вспышку нового коронавируса зафиксировали в китайском городе Ухань 31 декабря. Число зараженных в Китае превысило 24 000 человек, из них почти 500 человек погибли. После лечения домой были выписаны около 900 человек. Заболевание выявили еще в 24 странах, включая Россию, где зафиксировано два случая заражения вирусом – в Тюменской области и Забайкалье.