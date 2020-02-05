Путин предложил отбирать лицензии у аптек за завышение цен на маски и лекарства

4 января ФАС начала собирать данные о повышении цен на маски в аптеках, а Росздравнадзор – об отсутствии в продаже масок или противовирусных лекарств. Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в фармотрасли сообщил, что Минпромторг может ограничить экспорт медицинских средств защиты из-за возможного дефицита на фоне распространения коронавируса. 3 февраля Голикова заявила, что федеральные власти помогут регионам при нехватке лекарств или масок, писал «Интерфакс».