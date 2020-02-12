РЖД выставила на продажу 40% в энергетической компании
«Купив блокирующий пакет акций, инвестор сможет принимать стратегические решения, касающиеся развития компании. Не исключено, что данный лот заинтересует других акционеров, так как для них это прекрасная возможность увеличить долю акций и усилить влияние в собрании акционеров», – приводит «Интерфакс» слова заместитель гендиректора дома Динары Усеиновой.
ТГК-14 создана 7 декабря 2004 г., она обеспечивает тепловой и электрической энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. Общая энергетическая мощность предприятий компании – 649,57 МВт, тепловая мощность – 3120,77 Гкал/ч.
РЖД приобрела долю в энергокомпании в 2008 г. совместно с группой ЕСН Григория Березкина, потом выкупила долю у партнера. Выкупила в надежде найти нового собственника, объяснял в 2012 г. возглавлявший тогда РЖД Владимир Якунин.
Монополия давно пытается продать долю. «Мы покупали ТГК-14, когда не было альтернативных дублирующих поставщиков электроэнергии для Восточного полигона (так в РЖД называют совокупность Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной железных дорог). Сейчас программа, которую проводит ФСК, «Россети» в этой части, абсолютно адекватна – там все обеспечено. Поэтому для нас [ТГК-14] становится непрофильным, ищем «точку выхода», – говорил в январе заместитель гендиректора РЖД Андрей Старков «Интерфаксу».
Помимо «Энергопромсбыта» акционером ТГК-14 является управляющая компания «Тринфико» (управляет пенсионными резервами НПФ «Благостояние») – у нее 24,89% акций (по данным отчета ТГК-14 по РСБУ). Около 15% принадлежит 294 035 акционеров, среди которых 11 номинальных держателей и 643 юридических лица. УК «Трансфингруп», владевшая 20,35% в ТГК-14, сегодня, 12 февраля, сообщила о продаже этой доли.
«Ведомости» ожидают комментариев РЖД и ТГК-14.