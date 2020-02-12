РЖД выставила на продажу 40% в энергетической компании

Монополия давно пытается продать долю. «Мы покупали ТГК-14, когда не было альтернативных дублирующих поставщиков электроэнергии для Восточного полигона (так в РЖД называют совокупность Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной железных дорог). Сейчас программа, которую проводит ФСК, «Россети» в этой части, абсолютно адекватна – там все обеспечено. Поэтому для нас [ТГК-14] становится непрофильным, ищем «точку выхода», – говорил в январе заместитель гендиректора РЖД Андрей Старков «Интерфаксу».