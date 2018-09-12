Бизнес / Транспорт

РЖД не может продать долю в ТГК-14

Актив стоимостью до 5,5 млрд руб. требует серьезных инвестиций, говорят эксперты
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РЖД не нашла покупателя на долю в ТГК-14, заявил замгендиректора компании Андрей Старков на Восточном экономическом форуме: «У потенциальных покупателей, которые были, видимо, изменилась финансовая ситуация, поэтому мы сейчас будем прорабатывать иные варианты дальнейших решений с этим пакетом. Возможно, рассмотрим другой механизм продажи» (цитата по «Интерфаксу»).

Он скачал, что РЖД «совершенно точно» постепенно будет выходить из этого актива. Это требование Федеральной антимонопольной службы. Вместе с ФАС РЖД разрабатывает дорожную карту. Срок продажи пакета, по его словам, будет зависеть от интереса со стороны рынка. Законом об электроэнергетике запрещено совмещение деятельности по передаче электроэнергии (специализируется РЖД), а также ее производству и купле-продажи (ТГК-14), рассказал представитель ФАС. Представители РЖД от дополнительных комментариев отказался, ТГК-14 не ответил на запрос «Ведомостей».

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