Власти США объяснили отказ снять санкции с Дерипаски

Дерипаска назвал содержание письма «очередной порцией брехни». Песков, отвечая на вопрос FT, правда ли бизнесмен отмывал деньги Путина и делал инвестиции по его заказам, ответил: «Это неправда». У OFAC нет и никогда не было оснований для введения санкций, заявил «Ведомостям» представитель бизнесмена: «Над их обвинениями можно было бы посмеяться, если бы эта атака не ставила на карту сотни тысяч рабочих мест в России и во всем мире».