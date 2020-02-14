Власти США объяснили отказ снять санкции с Дерипаски
«Ведомости» ознакомились с содержанием письма, которое было направлено Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC, подконтрольно американскому минфину) адвокатам российского миллиардера Олега Дерипаски. Подлинность документа подтвердил представитель бизнесмена. Первой об этом написала газета Financial Times.
Американские власти пришли к выводу, что Дерипаска отмывал деньги президента России Владимира Путина, именно поэтому с бизнесмена не будут снимать персональные санкции, следует из письма. Этот документ уже прокомментировал сам Дерипаска, его представитель и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Дерипаска назвал содержание письма «очередной порцией брехни». Песков, отвечая на вопрос FT, правда ли бизнесмен отмывал деньги Путина и делал инвестиции по его заказам, ответил: «Это неправда». У OFAC нет и никогда не было оснований для введения санкций, заявил «Ведомостям» представитель бизнесмена: «Над их обвинениями можно было бы посмеяться, если бы эта атака не ставила на карту сотни тысяч рабочих мест в России и во всем мире».
В письме OFAC перечисляет «не привилегированные и не секретные» данные, на основании которых Дерипаска был включен в санкционный список Минфина США в апреле 2018 г.OFAC в письме не уточняет, откуда была получена эта информация. Однако ведомство уточняет, что часть информации засекречена. Всего в документе шесть тезисов:
В январе 2012 г. Путин, занимавший на тот момент пост премьера, принуждал, как сообщалось, бизнес инвестировать в проекты, связанные с Олимпиадой в Сочи 2014 г. Инвестиции Олега Дерипаски составили $800 млн.
В январе 2018 г. сообщалось, что Дерипаска финансировал проекты по запросам Путина и высшего руководства страны.
Сообщалось, что Дерипаска отменил IPO компании ГАЗ, чтобы прятать деньги Путина, которые отмывались через эту компанию в сентябре 2017 г.
В декабре 2016 г. Дерипаска назывался среди частных лиц, которые владеют активами и фондами от имени Путина.
В июле 2011 г. или ранее сообщалось, что как минимум один раз бизнес Дерипаски использовался в качестве прикрытия для вывода средств на личные нужды премьер-министра Путина.
В конце 2004 г. сообщалось, что Дерипаска действовал в соответствии с устной инструкцией Путина во время двусторонней встречи на высшем уровне между Россией и Киргизией.
США ввели санкции против Дерипаски и восьми его компаний в апреле 2018 г. В январе 2019 г. с трех компаний – En+, подконтрольного ей производителя алюминия UC Rusal и «Евросибэнерго» – ограничительные меры сняли, потому что бизнесмен отказался от контроля над ними. Дерипаска просил снять санкции и с него. Forbes оценивает состояние бизнесмена в $3,6 млрд.
«Ведомости» отправили запрос Пескову о каждом пункте из письма OFAC, а также запросили минфин США.
В подготовке материала участвовала Светлана Бочарова.