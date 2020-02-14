FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина
Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина. Об этом говорится в письме, которое Управление по контролю за иностранными активами США направило адвокатам бизнесмена, пишет Financial Times (FT).
Именно поэтому американские власти не будут отменять персональные санкции в отношении Дерипаски, уточняет FT. «Ведомости» направили запрос представителю Дерипаски.
«Это неправда», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос FT, правда ли Дерипаска отмывал деньги Путина и делал инвестиции по его заказам. Минфин США отказался от комментариев FT по поводу этого письма.
В апреле 2018 г. США ввели санкции против Дерипаски и восьми его компаний. В январе 2019 г. с трех компаний – En+, подконтрольного ей производителя алюминия UC Rusal и «Евросибэнерго» – ограничительные меры сняли, поскольку бизнесмен отказался от контроля над ними. Дерипаска просил снять санкции и с него.