FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина

В апреле 2018 г. США ввели санкции против Дерипаски и восьми его компаний. В январе 2019 г. с трех компаний – En+, подконтрольного ей производителя алюминия UC Rusal и «Евросибэнерго» – ограничительные меры сняли, поскольку бизнесмен отказался от контроля над ними. Дерипаска просил снять санкции и с него.