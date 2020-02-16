Минфин США увязал бизнес Дерипаски с «деньгами Владимира Путина»

OFAC перечисляет шесть «непривилегированных и несекретных» причин, по которым США не будут отменять персональные санкции против Дерипаски. В январе 2012 г. тогдашний премьер Путин, «как сообщалось», принуждал бизнес инвестировать в проекты, связанные с Олимпиадой в Сочи 2014 г., инвестиции Дерипаски составили $800 млн. В январе 2018 г. «сообщалось», что Дерипаска финансировал проекты по запросам Путина и высшего руководства страны. Также «сообщалось», что Дерипаска отменил IPO группы ГАЗ, чтобы прятать деньги Путина, которые якобы отмывались через эту компанию в сентябре 2017 г. В декабре 2016 г. Дерипаска «назывался» одним из частных лиц, владеющих активами и фондами от имени Путина. В июле 2011 г. или ранее «сообщалось», что как минимум один раз бизнес Дерипаски использовался как прикрытие для вывода средств на личные нужды Путина. А в конце 2004 г. «сообщалось», что Дерипаска действовал по устной инструкции Путина во время саммита России и Киргизии.