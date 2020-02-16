Минфин США увязал бизнес Дерипаски с «деньгами Владимира Путина»
Власти США пришли к выводу, что бизнес миллиардера Олега Дерипаски использовался как прикрытие для вывода средств на личные нужды Владимира Путина, а сам бизнесмен владел от имени Путина активами и фондами. Об этом 14 февраля сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на письмо Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США адвокатам Дерипаски. «Ведомости» ознакомились с письмом, его содержание подтвердил представитель бизнесмена.
OFAC перечисляет шесть «непривилегированных и несекретных» причин, по которым США не будут отменять персональные санкции против Дерипаски. В январе 2012 г. тогдашний премьер Путин, «как сообщалось», принуждал бизнес инвестировать в проекты, связанные с Олимпиадой в Сочи 2014 г., инвестиции Дерипаски составили $800 млн. В январе 2018 г. «сообщалось», что Дерипаска финансировал проекты по запросам Путина и высшего руководства страны. Также «сообщалось», что Дерипаска отменил IPO группы ГАЗ, чтобы прятать деньги Путина, которые якобы отмывались через эту компанию в сентябре 2017 г. В декабре 2016 г. Дерипаска «назывался» одним из частных лиц, владеющих активами и фондами от имени Путина. В июле 2011 г. или ранее «сообщалось», что как минимум один раз бизнес Дерипаски использовался как прикрытие для вывода средств на личные нужды Путина. А в конце 2004 г. «сообщалось», что Дерипаска действовал по устной инструкции Путина во время саммита России и Киргизии.
Источник информации ни в одном из пунктов не указан. Представитель минфина США и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответили на запросы «Ведомостей». Отвечая на вопрос FT об отмывании Дерипаской денег Путина и инвестициях по его заказам, Песков сказал: «Это неправда».
Сам Дерипаска в своем Telegram-канале назвал эти обвинения «очередной порцией брехни»: «Какие деньги? Он [Путин] мне ручку на 10 минут не доверил». А его представитель сказал, что письмо OFAC состоит из «лживых доводов, голословных обвинений и полного бреда». «Это просто слухи и сплетни без единого доказательства – их отклонил бы любой суд в мире. У OFAC нет и никогда не было оснований для введения санкций. Дело против меня – это нарушение прав человека и попытка использовать юридическую систему США в политических целях», – передал слова Дерипаски его представитель.
Объяснения OFAC основаны на слухах, бездоказательных вещах и «демонстрируют крайне низкое качество бюрократической работы», считает партнер NSP Илья Рачков: «Пассаж про отмывание денег Путина выглядит смешно. Но это ухудшает шансы компании выйти из санкционного списка – юристам теперь нужно будет доказать, что никакого отмывания не было и не планировалось».
6 апреля 2018 г. минфин США ввел санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников и 15 компаний. В список попали и Дерипаска, и восемь его компаний, в том числе энергометаллургическая En+ и подконтрольный ей производитель алюминия UC Rusal. Санкции против самых крупных компаний Дерипаски – En+, UC Rusal, «Евросибэнерго» и группы ГАЗ – не раз переносились, а в конце января 2019 г. OFAC объявило об исключении En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» из санкционного списка. Личные санкции бизнесмен пытается оспорить в суде.
$3 млрд
На столько сократилось состояние Олега Дерипаски за 2019 г., по оценке Forbes
Группа ГАЗ тоже осталась в списке, очередная отсрочка вступления санкций в силу завершится 31 марта 2020 г. Переговоры с властями США по выводу ГАЗа из-под санкций зашли в тупик из-за приближающихся выборов президента США, говорил Дерипаска Bloomberg в январе.
Представитель ГАЗа от комментариев отказался. Источник, знакомый с контрагентом ГАЗа, подчеркнул, что это открытая и публичная компания, у которой около 40 000 миноритарных акционеров, а акции котируются на бирже с середины 1990-х гг. Говорить о первичном размещении, которое якобы обсуждалось в 2017 г., имея такую биржевую историю, просто смешно, заметил собеседник.
Объяснения OFAC не скажутся на работе ГАЗа и его отношениях с зарубежными партнерами, например с группой Volkswagen, выпускающей автомобили на мощностях ГАЗа, уверены эксперты. По мнению Рачкова, OFAC не запускает санкции против ГАЗа из-за лоббизма его европейских и американских контрагентов, бизнес которых может пострадать. Сохранение санкций с постоянной отсрочкой их введения юрист объясняет желанием OFAC держать компанию «на коротком поводке». Представитель Volkswagen воздержался от комментариев.
Переговоры по ГАЗу обнародование письма OFAC затруднить не может: в нем лишь высказываются предположения, но доказательных фактов нет, согласен партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. А вот шансы самого Дерипаски добиться снятия персональных санкций близки к нулю, уверен юрист. Документ OFAC содержит предположения об участии в действиях, которые привели к якобы отмыванию средств, и эти предположения оформлены как утверждения. В таких условиях истец должен доказать отсутствие вменяемого ему события или действий, поясняет Горбунов: «Кроме того, в США действует прецедентная система права, а прецедентов исключения физлиц из санкционных списков в судебном порядке и после того, как сами санкции были закреплены на уровне закона, еще не было».