Чистая прибыль «Сибура» увеличилась на четверть

Во вторник, 18 февраля, «Сибур» отчитался по МСФО за 2019 г. Чистая прибыль крупнейшего в России нефтехимического холдинга в сравнении с 2018 г. выросла на 27,6% и достигла 141,4 млрд руб. А вот выручка и EBITDA – показатели, которым в «Сибуре» придают гораздо большее значение, – сократились в сравнении с 2018 г.: выручка – на 6,6% до 531,3 млрд, а EBITDA – на 15,4% до 170 млрд руб. Рост чистой прибыли компания объясняет в первую очередь переоценкой долговых обязательств в иностранной валюте. Кроме того, разовый эффект на увеличение чистой прибыли оказала продажа активов компании в Тольятти, которую «Сибур» и «Татнефть» закрыли в IV квартале 2019 г. Покупка «Сибур-Тольятти» и «Тольяттисинтеза» обошлась «Татнефти», по ее данным, в 12,86 млрд руб.