Чистая прибыль «Сибура» увеличилась на четверть
Во вторник, 18 февраля, «Сибур» отчитался по МСФО за 2019 г. Чистая прибыль крупнейшего в России нефтехимического холдинга в сравнении с 2018 г. выросла на 27,6% и достигла 141,4 млрд руб. А вот выручка и EBITDA – показатели, которым в «Сибуре» придают гораздо большее значение, – сократились в сравнении с 2018 г.: выручка – на 6,6% до 531,3 млрд, а EBITDA – на 15,4% до 170 млрд руб. Рост чистой прибыли компания объясняет в первую очередь переоценкой долговых обязательств в иностранной валюте. Кроме того, разовый эффект на увеличение чистой прибыли оказала продажа активов компании в Тольятти, которую «Сибур» и «Татнефть» закрыли в IV квартале 2019 г. Покупка «Сибур-Тольятти» и «Тольяттисинтеза» обошлась «Татнефти», по ее данным, в 12,86 млрд руб.
Принятая в прошлом году дивидендная политика «Сибура» подразумевает выплату акционерам не менее 35% от скорректированной чистой прибыли по МСФО (до этого – не менее 25%. – «Ведомости»). В 2019 г. дивиденды, вероятно, будут именно такими, сообщил предправления холдинга Дмитрий Конов. Но фактически эти изменения позволят только сохранить абсолютный размер дивидендных выплат год к году.