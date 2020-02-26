Депутаты предлагают регулировать цены в аптеках во время эпидемий

Депутаты «Единой России» намерены ужесточить регулирование работы аптек. Они предлагают фиксировать цены на определенные лекарства и медицинские изделия (марлевые повязки, шприцы и др.) в случае внезапного повышения цен на них во время эпидемий, угрожающих стране, рассказал зампред думской фракции и один из авторов законопроекта – Андрей Исаев. Необходимые для этого поправки в закон об основах охраны здоровья граждан разработаны и 28 февраля будут внесены в правительство, сообщил он «Ведомостям».