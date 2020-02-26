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Депутаты предлагают регулировать цены в аптеках во время эпидемий

Аптеки предупреждают, что это может привести к негативным последствиям для отрасли
Ксения Вирченко
Депутаты предлагают регулировать цены в аптеках во время эпидемий /Максим Стулов и Евгений Разумный / Ведомости

Депутаты «Единой России» намерены ужесточить регулирование работы аптек. Они предлагают фиксировать цены на определенные лекарства и медицинские изделия (марлевые повязки, шприцы и др.) в случае внезапного повышения цен на них во время эпидемий, угрожающих стране, рассказал зампред думской фракции и один из авторов законопроекта – Андрей Исаев. Необходимые для этого поправки в закон об основах охраны здоровья граждан разработаны и 28 февраля будут внесены в правительство, сообщил он «Ведомостям».

Ограничение цен будет вводиться постановлением правительства и регулироваться Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Список препаратов и медизделий будет формировать правительство в каждом конкретном случае, говорит Исаев. Срок ограничения цен не может превышать 90 дней. Во время сезонных эпидемий гриппа такие меры применяться не будут, отметил он.

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