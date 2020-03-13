Производители лекарств резко нарастили запасы субстанций из-за коронавируса
Большинство использующихся в российской фармацевтической отрасли субстанций производится в Китае (51,7%) и Индии (26%). Российские вещества входят в оставшиеся 22,3%, как и субстанции из Европы, по данным RNC Pharma. Российские власти пытаются оценить риск дефицита лекарств из-за пандемии коронавируса, которая сдерживает производство в Китае и заставляет Индию вводить торговые ограничения.
Вероятный дефицит субстанций вынудил одного из крупнейших в России производителей фармацевтических субстанций – «Активный компонент» – в разы увеличить запасы действующих веществ, сообщил «Ведомостям» президент компании Александр Семенов, об этом попросили партнеры. Подобные запасы нужны, объяснил Семенов, когда фармацевтические компании – потребители субстанции ожидают перебоев в поставках. В нормальной ситуации запасы обеспечивают производство лекарств на месяц-два, рассказывает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
Какие именно фармкомпании просили увеличить запасы и каких именно субстанций, Семенов не сказал, но заверил, что все компании входят в десятку крупнейших.
Кроме того, продолжил Семенов, о желании сотрудничать с «Активным компонентом» заявили и другие фармпроизводители, непостоянные клиенты компании. Правда, указывает он, им понадобится 6–8 месяцев, чтобы внести информацию о новом действующем веществе в регистрационное досье своего лекарства.
«Активный компонент» сотрудничает с «Акрихином», «Фармстандартом», «Биосинтезом», «Отисифармом» и др. Компания выпускает глицин, карведилол (действующее вещество кардиологического препарата), кларитромицин (антибиотик), фенспирид (средство для лечения заболеваний верхних дыхательных путей) и проч.
Запросы клиентов, говорит Семенов, привели к тому, что единственный завод «Активного компонента» под Санкт-Петербургом перешел на круглосуточную работу без выходных. Во II квартале 2020 г. компания откроет второй завод, втрое более производительный, чтобы обеспечить выпуск некоторых новых социально значимых фармацевтических субстанций, обещал Семенов, но какие это субстанции, не сказал. Зато заверил, что компания находится в тесном контакте с чиновниками и все готова сделать, лишь бы не допустить дефицита лекарств.
Другой крупный производитель субстанций – «Синтез» (нестероидные противовоспалительные средства ибупрофен и диклофенак, антигистаминный лоратадин и др.) обменивается информацией об остатках действующих веществ с регуляторами, сообщил гендиректор компании Сергей Клыков. Увеличить производство компанию пока никто не просил, говорит Клыков, при необходимости «Синтез» может нарастить выпуск некоторых действующих веществ, например диклофенака и протовомикробных препаратов, и начать производство аналогов китайских и индийских субстанций, что особенно актуально, если помнить, что они занимают 77,7% рынка.
27 февраля 2020 г. в подведомственном Минпромторгу Государственном институте лекарственных средств и надлежащих практик прошло совещание с участием представителей Минздрава, Минпромторга и крупнейших российских фармпроизводителей, обсуждалась ситуация с китайскими субстанциями. Факт проведения совещания подтвердили Семенов и представитель института. Чиновники предложили собрать информацию от фармпроизводителей о запасах китайских субстанций и лекарствах, которые из них производятся, знает от участников совещания еще один сотрудник фармкомпании. По словам представителя Минпромторга, на совещании определяли потребности производителей фармацевтических субстанций в сырье.
Из-за пандемии уханьского коронавируса сначала не работали, а затем вовремя не открылись китайские заводы, поставляющие в Россию субстанции. По словам собеседника «Ведомостей» в российской фармкомпании, китайцы обещали возобновить поставки 24 февраля, а потом перенесли срок на 28 марта: они смогут начать работу, когда в регионе не будет возникать новых случаев заболевания коронавирусом в течение 28 дней.
По словам Семенова, еще одна причина закрытия китайских заводов – нехватка людей, которые не вернулись на рабочие места из-за того, что находятся за границей или в провинциях, где установлен карантин.
По данным сотрудника одной из фармкомпаний, в Россию из Китая не поставляется сырье для чрезвычайно популярных антибиотиков ампициллина и гентамицина, противогерпесного препарата ацикловира, нестероидных противовоспалительных средств ибупрофена и парацетамола.
3 марта Reuters сообщило, что власти Индии из опасений распространения коронавируса запретили экспорт 26 действующих веществ и готовых препаратов, в том числе парацетамола. В самой Индии они в дефиците, потому что она использует опять-таки китайские вещества, а в Китае производство не возобновлено, объясняет Семенов. По его данным, китайских субстанций российским фармпроизводителям хватит до конца весны. Если к тому времени Китай не возобновит поставки, в аптеках возникнет дефицит лекарств. Импортировать субстанции из других стран невыгодно, считает Беспалов.
Большинство лекарств, производимых из китайских действующих веществ, входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов – на эти лекарства цены жестко регулируются государством, продолжает Беспалов. Кроме того, за большинство субстанций надо платить долларами, из-за резкого роста его курса цена их вырастет – с учетом дефицита, возможно, и на 20–30%. Если себестоимость производства окажется выше цены, зафиксированной государством, производители прекратят выпуск невыгодных препаратов.
Представители Минздрава, Росздравнадзора, зампреда правительства Татьяны Голиковой, ответственной за фармацевтическую отрасль, китайских фармпроизводителей – Северной китайской фармацевтической группы «Семисинтек», «Чжухай юнайтед лабораториз», «Хубей максфарм», «Яньтай джуставаре», «Шаньдун синьхуа», «Хубей граньюлез байокоз», «Аньцю луань», а также «Акрихина», «Фармстандарта», «Биосинтеза», «Отисифарма» не ответили на запросы «Ведомостей».