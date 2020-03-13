Производители лекарств резко нарастили запасы субстанций из-за коронавируса

3 марта Reuters сообщило, что власти Индии из опасений распространения коронавируса запретили экспорт 26 действующих веществ и готовых препаратов, в том числе парацетамола. В самой Индии они в дефиците, потому что она использует опять-таки китайские вещества, а в Китае производство не возобновлено, объясняет Семенов. По его данным, китайских субстанций российским фармпроизводителям хватит до конца весны. Если к тому времени Китай не возобновит поставки, в аптеках возникнет дефицит лекарств. Импортировать субстанции из других стран невыгодно, считает Беспалов.