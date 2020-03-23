«Медси» купила клиники давнего партнера и менеджера «Системы»

В 2009–2011 гг. Хорошавцев был президентом «Башнефти» (основной акционер до 2016 г. – «Система»). Хорошавцев также был гендиректором компании ОАО «Система-инвест» в 2009 г., а в 2011 г. стал вице-президентом «Системы» и заместителем Феликса Евтушенкова, сына бенефициара «Системы». О его назначениях писал «Коммерсантъ». В 2012 г., по данным Udmurt.media, он покинул все занимаемые в «Системе» посты.