«Медси» купила клиники давнего партнера и менеджера «Системы»
Крупнейшая в России сеть частных клиник «Медси», входящая в АФК «Система», приобрела клиники «Аспэк» в Ижевске, сообщил представить «Медси». Сделку подтвердил юрист «Аспэк».
У «Аспэк» четыре клиники, все они перейдут под бренд «Медси», рассказал представитель последней. Покупка клиник в Ижевске – часть стратегии развития, по которой к 2023 г. «Медси» должна удвоить сеть клиник, отметила президент компании Елена Брусилова.
Купленная сеть клиник входит в группу компаний «Аспэк». Последняя, по данным ее сайта, основана Виктором Хорошавцевым, бывшим сенатором от Удмуртской Республики (2003–2009 гг.).
У Хорошавцева давняя история партнерства с «Системой» Владимира Евтушенкова. Первый нефтяной актив АФК – купленная в 2003 г. доля в удмуртском ОАО «Белкамнефть», где крупный пакет был также у Хорошавцева, по данным «Коммерсанта».
В 2009–2011 гг. Хорошавцев был президентом «Башнефти» (основной акционер до 2016 г. – «Система»). Хорошавцев также был гендиректором компании ОАО «Система-инвест» в 2009 г., а в 2011 г. стал вице-президентом «Системы» и заместителем Феликса Евтушенкова, сына бенефициара «Системы». О его назначениях писал «Коммерсантъ». В 2012 г., по данным Udmurt.media, он покинул все занимаемые в «Системе» посты.
По словам представителя «Медси», «доверие ко второй стороне сделки – дополнительный плюс».
Сумму сделки между «Медси» и «Аспэк» стороны не раскрывают. Директор Петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев оценивает ее в 50–70 млн руб. Собеседник «Ведомостей», знающий детали сделки, уверяет: за удмуртские клиники заплатили в 4–5 раз больше.
Покупка – наиболее быстрый и дешевый способ построить федеральную сеть, отмечает Ануфриев. В начале января «Медси» выкупила «Клинику на Петроградской стороне» у фонда Андрея Якунина и партнеров.
В «Медси» входит 39 клиник в восьми регионах – Москве, Санкт-Петербурге, Перми и др. Выручка группы за девять месяцев 2019 г. – 16,1 млрд руб., результатов за год компания пока не раскрывала. В 2021 г. выручка превысит 30 млрд руб., говорил «Ведомостям» управляющий партнер АФК «Система» и председатель совета директоров «Медси» Артем Сиразутдинов в 2019 г.
Планы дальнейшего расширения представитель «Медси» не раскрывает. В ноябре 2019 г. отраслевое издание Vademecum со ссылкой на источники писало, что «Медси» может купить «Альфа – центр здоровья». Представители «Медси» и АФК «Система» отказались комментировать это. Представитель «Альфа – центр здоровья» не ответил на запрос.
Цель «Системы» – увеличить стоимость «Медси» до $1–2 млрд, говорилось в отчете о финансовых результатах АФК за 2018 г., но актуальная оценка медицинской «дочки» не приводилась.