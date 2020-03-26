Авиаперевозки по России к концу марта могут упасть вдвое

Имеется в виду, что на этой неделе трафик к аналогичным датам марта 2019 г. снизился на 30–40%, а к концу марта снижение «день в день» вырастет до 60%, поясняет сотрудник одного из холдингов. По итогам марта в целом снижение будет ниже, ведь международные рейсы закрывались и спрос на внутренние падал постепенно с начала месяца, добавляет собеседник.