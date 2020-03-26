Авиаперевозки по России к концу марта могут упасть вдвое
Международная ассоциация аэропортов (МАА) сообщила, что в 28 региональных аэропортах суммарное снижение пассажиропотока на этой неделе достигло 40%, а к концу месяца падение достигнет и может превысить 60%. В расчетах использовались данные аэропортов, входящих в холдинги «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга (семь аэропортов), «Базэл аэро» Олега Дерипаски (три), «Новапорт» Романа Троценко (17), а также входящего в десятку крупнейших в России аэропорта Симферополя.
Имеется в виду, что на этой неделе трафик к аналогичным датам марта 2019 г. снизился на 30–40%, а к концу марта снижение «день в день» вырастет до 60%, поясняет сотрудник одного из холдингов. По итогам марта в целом снижение будет ниже, ведь международные рейсы закрывались и спрос на внутренние падал постепенно с начала месяца, добавляет собеседник.