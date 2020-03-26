Бизнес просит разрешения развозить интернет-покупки по выделенным полосам

Торгово-промышленная палата России (ТПП) предложила властям Москвы и Санкт-Петербурга изменить Правила дорожного движения (ПДД) для курьеров онлайн-магазинов и служб доставки в связи с высоким спросом из-за коронавируса. Письма с такими предложениями председатель комитета по развитию электронной торговли ТПП Алексей Федоров 23 марта направил мэру Москвы Сергею Собянину и вице-губернатору Петербурга Евгению Елину. «Ведомости» ознакомились с копиями документов, их подлинность подтвердил представитель ТПП. Представитель Собянина сказал, что письмо не получено, Елина – не ответил на запрос.