Цена российской нефти Urals упала до уровня 1999 года
Цена Urals с поставкой в Северо-Западную Европу 27 марта снизилась до $16,20 за баррель – это наименьший уровень с июня 1999 г., сообщило Argus Media.
По данным агентства, это произошло из-за удешевления североморского эталона (Brent). Всего за неделю баррель российской нефти в Северо-Западной Европе подешевел на $5,51. Скидка на Urals относительно Brent выросла по итогам недели на $1,25 до $4,75 за баррель. Это максимальный дисконт с июня 2008 г.
В Средиземноморье Urals подешевела с начала недели на $4,26 за баррель до $18,45 за баррель, это минимальный уровень с февраля 2002 г. Цена на морские партии этого сорта снизилась после информации об увеличении отгрузок сорта из российских портов в апреле почти на 13% относительно марта до 2,11 млн баррелей в сутки. Рост поставок ожидается в связи с началом сезона ремонтов на российских нефтеперерабатывающих заводах и завершением действия сделки ОПЕК+.
Фактические отгрузки могут превысить запланированный объем поставок, поскольку многие российские производители пока не смогли договориться с Белоруссией о возобновлении отгрузок в апреле (Россия и Белоруссия не могут договориться о цене на нефть с начала 2020 г.), считают в Argus. Всего, по данным агентства, в апреле морские поставки нефти из российских портов должны увеличиться по сравнению с мартом на 9,3% до 2,97 млн баррелей в сутки. Это чуть меньше рекордного уровня октября 2019 г., когда в результате отгрузок объемов, накопленных в системе «Транснефти», экспорт достиг 2,98 млн баррелей в сутки.
Цены на нефть начали снижаться в январе 2020 г. из-за эпидемии коронавируса и действий правительств по борьбе с ним. Падение ускорилось, когда Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о продлении сделки ОПЕК+ об ограничении добычи.
30 марта нефть марки Brent с поставками в мае на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась к 12.50 до $22,58 за баррель, это на 8,9% меньше, чем при закрытии торгов накануне. Баррель марки WTI в это время на Нью-Йоркской бирже стоил $19,46. В последний раз эти марки нефти продавались по такой цене в ноябре и феврале 2002 г. соответственно.
Прогнозы
По прогнозам Goldman Sachs, Brent может продержаться на уровне $20 до конца II квартала 2020 г., в III квартале поднимется до $30 за баррель и к концу года будет стоить около $40 за баррель. К $60 цена вернется лишь к концу 2021 г., считают аналитики банка. По итогам года мировой спрос упадет на рекордные 1,1 млн баррелей в день, поскольку эпидемия коронавируса сдерживает экономический рост, ожидают в Goldman Sachs.
В новых условиях мировой спрос на нефть может снизиться более чем на 10–15 млн баррелей в сутки, считает главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович. По данным ОПЕК, в 2019 г. спрос на нефть составил 99,74 млн баррелей в сутки. Учитывая, что с 1 апреля прекращается действие соглашения ОПЕК+, ценовое противостояние экспортеров может усилиться, что усилит и давление на цену нефти, считает Покатович. По его оценке, в апреле баррель Brent может упасть ниже $20. Но это будет временный спад, и после него цена сохранится на уровне $24–27 за баррель. В III квартале 2020 г. баррель подорожает до $35–45, а среднегодовая цена составит $35–40 за баррель, считает Покатович.
Аналитики Bank of America (BofA) считают, что Brent и WTI в апреле будут стоить менее $20, поскольку мировая экономика в первом полугодии переживает спад и будет усугубляться проблема нехватки мощностей для хранения нефти. «В квартальном исчислении мы ждем самого резкого в истории падения мирового потребления нефти; базовый сценарий предполагает его сокращение на 12 млн баррелей в сутки во II квартале и на 4,5 млн в среднем за год», – говорится в отчете BofA. Снижение прогнозов по цене нефти отражает «неизбежный рост коммерческих запасов и их вероятный избыток также в 2021 г.», отмечают аналитики: «Это просто отвратительно, и ситуацию никак не облегчить».
«Саудовская Аравия и Россия мало что выиграют от цен ниже $30, поэтому какое-то соглашение [об ограничении добычи] вероятно в III квартале 2020 г.», – считают эксперты BofA.
Сланцевая нефть
Если сейчас главная причина сокращения глобального спроса на нефть заключается в мерах по борьбе с коронавирусом, то в дальнейшем на него будет влиять все более вероятная рецессия в мировой экономике, говорится в мартовском обзоре Центра макроэкономических исследований Научно-исследовательского финансового института Минфина. Эксперты считают, что рынок не сможет сбалансироваться за счет снижения добычи сланцевой нефти. С учетом планов России, Саудовской Аравии и, возможно, других стран – членов картеля дополнительно нарастить добычу нефти, чтобы ее предложение вернулось к уровню 2019 г., производство сланцевой нефти в США должно сократиться более чем в два раза. Но это крайне маловероятно с учетом роста эффективности добычи сланца, считают аналитики центра.
Растут ожидания, что администрация Дональда Трампа начнет обсуждать с нефтяными державами политику согласованного регулирования рынка, отмечает Норберт Рюкер, главный макроэкономист банка Julius Baer. Это позволило бы предотвратить банкротства в секторе сланцевой добычи и снизить риски для экономики, связанные с избытком предложения.
Убедительными аргументами для согласованных действий могли бы стать снятие санкций с России или установление лимита нефтедобычи техасскими компаниями, для чего уже существуют юридические основания, полагает Рюкер. «Вероятность нахождения выхода из образовавшегося тупика в сфере политики нефтяных держав не стоит недооценивать. Прекращение соглашения ОПЕК+ уже повредило их репутации, и еще одно изменение стратегии вряд ли нанесет ей дополнительный вред. Кроме того, экономические трудности повышают риск нестабильности и социальных волнений в странах Ближнего Востока, а также потенциального возрождения «арабской весны», – говорит экономист.
В ближайшем будущем удар придется по сланцевым производителям в США, в том числе по причине их быстрого цикла, из-за которого цены сравниваются не с операционными, а с общими издержками и решения о прекращении бурения принимаются быстрее и имеют более сильное влияние на рынок, отмечает Рюкер. Но сложившаяся ситуация, скорее всего, ускорит рост производительности и структурно снизит себестоимость сланцевой нефти, делая эту отрасль более конкурентоспособной в долгосрочной перспективе, считает он: «Мы полагаем, что сланцевая отрасль выживет, хотя некоторые компании закроются».