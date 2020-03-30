Цена российской нефти Urals упала до уровня 1999 года

В новых условиях мировой спрос на нефть может снизиться более чем на 10–15 млн баррелей в сутки, считает главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович. По данным ОПЕК, в 2019 г. спрос на нефть составил 99,74 млн баррелей в сутки. Учитывая, что с 1 апреля прекращается действие соглашения ОПЕК+, ценовое противостояние экспортеров может усилиться, что усилит и давление на цену нефти, считает Покатович. По его оценке, в апреле баррель Brent может упасть ниже $20. Но это будет временный спад, и после него цена сохранится на уровне $24–27 за баррель. В III квартале 2020 г. баррель подорожает до $35–45, а среднегодовая цена составит $35–40 за баррель, считает Покатович.