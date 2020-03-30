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Нерабочая неделя началась с падения российского рынка

Доллар превысил 80 рублей, евро – почти 89
Екатерина Литова Анна Третьяк
Андрей Гордеев / Ведомости

На открытии торгов в понедельник, 30 марта, индекс Мосбиржи снизился на 1,2% до 2372,43 пункта, долларовый индекс РТС – на 2,43% до 932,12 п.

Курс доллара на открытии торгов вырос на 1,23 руб. до 80,05 руб., евро торгуется по 88,72 руб. (+90 коп.) Нефть подешевела на 6%, к 10.00 мск она стоила $23,45 за баррель Brent, а в 10.33 мск цена нефти упала ниже $23.

К 12.00 индекс Мосбиржи опустился на 0,42%, РТС – на 1%. Доллар дешевеет и стоит 79,4 руб./$, евро торгуется по 87,9 руб. Нефть марки Brent продолжает падение и стоит менее $23, обвалившись на 9%.

Начальник отдела доверительного управления «КСП капитал УА» Дмитрий Хомяков называет ситуацию перед началом торгов на фондовом рынке «умеренно негативной»: «Азия торгуется в слабом минусе, фьючерсы на американские индексы – в слабом плюсе. При этом нефть устанавливает очередной минимум, что негативно повлияет на курс рубля».

ЦБ на прошлой неделе пообещал, что при снижении цен на нефть Urals ниже $25/барр. будет дополнительно продавать иностранную валюту из фонда национального благосостояния как часть сделки по продаже контрольного пакета Сбербанка правительству.

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Введение карантина в России также не добавляет оптимизма, но пока не является существенным фактором для фондового рынка, считает Хомяков, существенное влияние он может оказать в случае, если карантин будет введен на длительный срок.

Падение цен на нефть и отступление азиатских площадок оказывают давление на наши акции, а восстановление фьючерсов на американские индексы лишь сдержит продажи, считает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Ситуацию на мировых рынках продолжают определять два фактора, говорит он: распространение коронавируса за пределами Китая и беспрецедентные меры поддержки со стороны центробанков и правительств. Пока что инвесторы продолжают пересматривать свои оценки влияния коронавируса на мировую экономику в сторону ухудшения, говорит Зварич, что не способствует активизации покупок.

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Действие регуляторов помогло рынкам в рамках прошедшей недели приостановить падение и даже отыграть часть потерь, но этих мер может оказаться недостаточно для возобновления полноценного роста рынков, уверен Зварич. По его оценкам, в случае ухудшения настроений на внешних площадках в ходе торгов американская валюта может попытаться выйти вверх из данного коридора и закрепиться выше 80 руб./$.

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