Нерабочая неделя началась с падения российского рынка
На открытии торгов в понедельник, 30 марта, индекс Мосбиржи снизился на 1,2% до 2372,43 пункта, долларовый индекс РТС – на 2,43% до 932,12 п.
Курс доллара на открытии торгов вырос на 1,23 руб. до 80,05 руб., евро торгуется по 88,72 руб. (+90 коп.) Нефть подешевела на 6%, к 10.00 мск она стоила $23,45 за баррель Brent, а в 10.33 мск цена нефти упала ниже $23.
К 12.00 индекс Мосбиржи опустился на 0,42%, РТС – на 1%. Доллар дешевеет и стоит 79,4 руб./$, евро торгуется по 87,9 руб. Нефть марки Brent продолжает падение и стоит менее $23, обвалившись на 9%.
Начальник отдела доверительного управления «КСП капитал УА» Дмитрий Хомяков называет ситуацию перед началом торгов на фондовом рынке «умеренно негативной»: «Азия торгуется в слабом минусе, фьючерсы на американские индексы – в слабом плюсе. При этом нефть устанавливает очередной минимум, что негативно повлияет на курс рубля».
ЦБ на прошлой неделе пообещал, что при снижении цен на нефть Urals ниже $25/барр. будет дополнительно продавать иностранную валюту из фонда национального благосостояния как часть сделки по продаже контрольного пакета Сбербанка правительству.
Введение карантина в России также не добавляет оптимизма, но пока не является существенным фактором для фондового рынка, считает Хомяков, существенное влияние он может оказать в случае, если карантин будет введен на длительный срок.
Падение цен на нефть и отступление азиатских площадок оказывают давление на наши акции, а восстановление фьючерсов на американские индексы лишь сдержит продажи, считает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
Ситуацию на мировых рынках продолжают определять два фактора, говорит он: распространение коронавируса за пределами Китая и беспрецедентные меры поддержки со стороны центробанков и правительств. Пока что инвесторы продолжают пересматривать свои оценки влияния коронавируса на мировую экономику в сторону ухудшения, говорит Зварич, что не способствует активизации покупок.
Действие регуляторов помогло рынкам в рамках прошедшей недели приостановить падение и даже отыграть часть потерь, но этих мер может оказаться недостаточно для возобновления полноценного роста рынков, уверен Зварич. По его оценкам, в случае ухудшения настроений на внешних площадках в ходе торгов американская валюта может попытаться выйти вверх из данного коридора и закрепиться выше 80 руб./$.