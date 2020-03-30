Нерабочая неделя началась с падения российского рынка

Ситуацию на мировых рынках продолжают определять два фактора, говорит он: распространение коронавируса за пределами Китая и беспрецедентные меры поддержки со стороны центробанков и правительств. Пока что инвесторы продолжают пересматривать свои оценки влияния коронавируса на мировую экономику в сторону ухудшения, говорит Зварич, что не способствует активизации покупок.