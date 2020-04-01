Россия решила не увеличивать добычу нефти после выхода из сделки ОПЕК+

Снижения спроса на нефть из-за коронавируса само по себе наверняка привело бы к существенному падению цен на нее, но падение не было бы таким резким и глубоким, если бы не развал сделки ОПЕК+ и последующие заявления Саудовской Аравии о значительном увеличении добычи и предоставлении скидок на нефть, говорит вице-президент и старший кредитный эксперт Moody’s Артем Фролов: «Восстановление спроса и, соответственно, цен на нефть будет напрямую зависеть от развития ситуации с коронавирусом, которое сейчас вряд ли возможно предсказать. Мы в своих финансовых моделях пока рассматриваем вариант сниженных цен на нефть в ближайшие несколько месяцев как основной».