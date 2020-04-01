Россия решила не увеличивать добычу нефти после выхода из сделки ОПЕК+
1 апреля закончилось соглашение между Россией и Организацией стран – экспортеров нефти об ограничении добычи нефти (так называемая сделка ОПЕК+). Но, несмотря на свои прошлые заявления. Россия не планирует увеличивать добычу из-за огромного переизбытка на мировом рынке, сообщило Bloomberg со ссылкой на правительственного чиновника. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил федеральный чиновник. Спрос на нефть начал снижаться в январе 2020 г. из-за эпидемии коронавируса и действий правительств по борьбе с ним. С начала года нефть марки Brent подешевела примерно на 67%, 30 марта баррель нефти на Лондонской межконтинентальной бирже падал ниже $21 за баррель. 1 апреля в 16.30 мск баррель нефти с поставкой в июле стоил около $25.
Цены обрушились после провала переговоров между Россией и Саудовской Аравией о продлении сделки ОПЕК+. После чего обе страны заявили о планах нарастить добычу. Саудовская Аравия заявила о намерениях добывать больше на 2,5 млн баррелей в сутки. Министр энергетики России Александр Новак говорил, что Россия может увеличить добычу на 250 000–300 000 баррелей в сутки, а в перспективе – на 500 000 баррелей в сутки.
Для российских производителей нет смысла увеличивать производство в условиях упавшего спроса и низких цен, сказал собеседник Bloomberg. Он отметил, что Россия пока не обсуждает с Саудовской Аравией ситуацию на рынке нефти.
По данным Bloomberg, в первый день апреля национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco поставила на нефтяной рынок более 12 млн баррелей, как и анонсировала ранее. Накануне Reuters сообщило, что компания обратилась к нефтесервисным организациям с просьбой поддержать повышенную добычу на этом уровне и подготовить ресурсы для наращивания нефтедобывающих мощностей до 13 млн баррелей в день.
Вряд ли российские компании захотят увеличивать добычу нефти в отсутствие рынка сбыта для дополнительных объемов, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В России технически сложнее наращивать и сокращать добычу, чем в Саудовской Аравии, говорит он: «Зачем нефтяникам вкладываться, запускать новые скважины, если через несколько недель в Европе закончатся хранилища нефти?» По его данным, уже сейчас значительная часть нефти идет в хранилища, ее потребление меньше предложения примерно на 15–20 млн баррелей в сутки. Частично увеличить добычу может «Роснефть», полагает Юшков. Большинству же российских нефтяников придется оптимизировать расходы и, возможно, останавливать наименее рентабельные скважины, говорит он. Саудовская Аравия в скором времени тоже может столкнуться с вопросом, куда поставлять дополнительную нефть, считает Юшков.
Россия вышла из сделки ОПЕК+ из-за растущей доли США на рынке, рассуждает руководитель проектного офиса по работе с ключевыми клиентами и рынками Deloitte Камилла Жалилова: «И если для ближневосточных производителей нефти снижение их доли рынка было допустимым на фоне стабильной выручки, то для России это создавало дополнительные риски в долгосрочной перспективе». Она считает, что выход из сделки – оправданный шаг, хотя он и будет дорого стоить бюджету в среднесрочной перспективе, но в итоге позволит купировать макроэкономические риски. Хотя на этапе выхода из сделки мало кто ожидал такого обвала цен, полагает Жалилова.
Снижения спроса на нефть из-за коронавируса само по себе наверняка привело бы к существенному падению цен на нее, но падение не было бы таким резким и глубоким, если бы не развал сделки ОПЕК+ и последующие заявления Саудовской Аравии о значительном увеличении добычи и предоставлении скидок на нефть, говорит вице-президент и старший кредитный эксперт Moody’s Артем Фролов: «Восстановление спроса и, соответственно, цен на нефть будет напрямую зависеть от развития ситуации с коронавирусом, которое сейчас вряд ли возможно предсказать. Мы в своих финансовых моделях пока рассматриваем вариант сниженных цен на нефть в ближайшие несколько месяцев как основной».
30 марта состояние нефтяного рынка обсудили президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре. На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что они договорились начать консультации по ситуации на рынке нефти. На вопрос, насколько совпадают взгляды Путина и Трампа на ситуацию на рынке нефти, Песков ответил: «Безусловно, есть понимание, что нынешняя ценовая конъюнктура не в интересах наших стран». Но он оставил без комментариев вопрос, говорили ли президенты о том, чтобы каждая страна со своей стороны начала переговоры с Саудовской Аравией, без которой изменить ситуацию на рынке нефти невозможно.
Трамп выразил готовность присоединиться к переговорам между Россией и Саудовской Аравии о ценах на нефть. Об этом он заявил на брифинге в Белом доме, передает Bloomberg. Трамп рассказал, что помимо Путина также обсуждал падение цен на нефть с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. «Обе страны это обсуждают. И я присоединюсь к ним в соответствующее время, если понадобится», – сказал президент. Он отметил, что представители трех стран должны собраться, чтобы посмотреть, как изменить ситуацию с ценами на нефтяном рынке.
Новак обсудил ситуацию с министром энергетики США Дэн Бруйеттом, сообщило 1 апреля российское Минэнерго. Стороны обсудили состояние нефтяного рынка и перспективы сотрудничества двух стран по линии G20 и Всемирного банка. Министры отметили, что падение спроса и избыток на нефтяном рынке не способствуют поступательному развитию мировой энергетики и создают риски стабильного снабжения рынка после начала восстановления мировой экономики.
Заявление американского президента о необходимости переговоров добавит рынку стабильности, полагает Жалилова. Она отметила, что сейчас в наращивании добычи нет смысла ни для России, ни для Саудовской Аравии, ни для других производителей нефти.
Россия занимает выгодную позицию в переговорах с США, считает Юшков: «Нам и так невыгодно и затруднительно увеличивать добычу, но мы можем использовать это как шаг навстречу США». Россия и раньше заявляла, что может вернуться в сделку ОПЕК+, напоминает Юшков: «Но даже если Россия, США и Саудовская Аравия достигнут каких-то соглашений о добыче нефти, они не смогут повлиять на спрос, пока мир не выздоровеет от коронавируса».
Представители Минэнерго, «Роснефти», «Газпром нефти», «Лукойла», «Сургутнефтегаза» и «Татнефти» не ответили на запросы «Ведомостей».