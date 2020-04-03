Минэнерго Азербайджана анонсировало встречу ОПЕК+

Трамп 2 апреля сообщил на своей странице в Twitter о переговорах президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Американский президент выразил надежду, что стороны договорятся о сокращении добычи нефти на 10–15 млн баррелей в сутки. В Кремле опровергли слова Трампа о том, что Путин говорил с саудовским принцем. Одновременно с заявлением Трампа Саудовская Аравия сообщила, что хочет созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения.