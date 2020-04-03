Минэнерго Азербайджана анонсировало встречу ОПЕК+
Встречу участников ОПЕК+ по стабилизации цен на нефть планируется провести 6 апреля, сообщается на сайте министерства энергетики Азербайджана. На встрече, которая пройдет в формате видеоконференции, будут присутствовать все министры стран – участниц ОПЕК+, они собираются обсудить новую декларацию о сотрудничестве, говорится в сообщении.
В Минэнерго Азербайджана отметили, что видеоконференция запланирована по просьбе Саудовской Аравии после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Трамп 2 апреля сообщил на своей странице в Twitter о переговорах президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Американский президент выразил надежду, что стороны договорятся о сокращении добычи нефти на 10–15 млн баррелей в сутки. В Кремле опровергли слова Трампа о том, что Путин говорил с саудовским принцем. Одновременно с заявлением Трампа Саудовская Аравия сообщила, что хочет созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения.
Так называемая сделка ОПЕК+ (участники – Россия, члены ОПЕК и еще несколько добывающих стран) прекратила свое действие 1 апреля 2020 г. Саудовская Аравия и Россия сразу заявили, что будут увеличивать добычу нефти. Королевство также решило дать существенные скидки покупателям своей нефти. На нефтяном рынке начался обвал цен.
1 апреля стало известно, что несмотря на свои прошлые заявления, Россия не планирует увеличивать добычу нефти из-за огромного переизбытка на мировом рынке. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на правительственного чиновника, «Ведомостям» эту информацию подтвердил федеральный чиновник. Позже министр энергетики Александр Новак подтвердил, что Россия не собирается наращивать нефтедобычу.