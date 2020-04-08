Поставки российского газа в Европу в январе – феврале упали на треть

Пока факторов, которые могут как-то значительно разогнать экспорт российского концерна, немного, соглашается аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов. «Настроение на европейском рынке сейчас определяет переизбыток газа. В ПХГ Европы на 15 млрд куб. м больше газа, чем в прошлом году, – указывает он. – А ведь сегодня не нужно вести беспрецедентную закачку, как год назад на опасениях с украинским транзитом». Дополнительное давление на рынок оказывает американский СПГ: «Страны выбрасывают все новые объемы газа на и без того перенасыщенный рынок. Если в 2019 г. США экспортировали около 50 млрд куб. м газа, то в 2020 г. ожидается уже около 70 млрд куб. м». Непосредственное влияние карантина в европейских городах на спрос на рынке Капитонов оценивает как не слишком значительное. «Потенциально речь может идти о нескольких миллиардах кубометров выпавшего спроса, – считает он. – Но в сумме с избытком запасов это подталкивает к выводу, что летом цены на газ будут низкими, а газа будет много».