Поставки российского газа в Европу в январе – феврале упали на треть
Поставки «Газпрома» в дальнее зарубежье в январе – феврале составили 24,9 млрд куб. м, следует из данных, опубликованных Федеральной таможенной службой. Это на 30% меньше аналогичного показателя 2019 г., в абсолютном выражении падение экспорта российского трубопроводного газа составило более 10,7 млрд куб. м. «Газпром» собственную статистику экспортных поставок в 2020 г. пока не раскрывал, практику регулярной публикации подобных данных компания прекратила в начале года.
Сильнее остальных закупки у «Газпрома» в январе – феврале сократили: Германия – на 38,5% до 6,7 млрд куб. м, Австрия – 49,2% до 2,3 млрд куб. м и Нидерланды – 54,8% до 1,4 млрд куб. м. В целом, из 24 стран дальнего зарубежья, данные о поставках в которые раскрыла таможня, спрос на продукцию «Газпрома» снизился везде, за исключением Бельгии, Венгрии и Словакии. Экспорт в эти три страны суммарно увеличился почти на 1,4 млрд куб. м. Кроме того, в базе данных ФТС за 2020 г. нет сведений об экспорте газа в Боснию и Герцеговину, Данию и Македонию. По данным «Газпрома», в январе и в феврале поставки в эти страны были, сообщил представитель компании в ответ на запрос «Ведомостей», но объемы поставок уточнять не стал. В I квартале 2019 г. в эти три страны суммарно было экспортировано чуть более 0,5 млрд куб. м.
В 2018–2019 гг. «Газпром» достиг рекордных показателей экспорта в дальнее зарубежье – около 200 млрд куб. м. Доля «Газпрома» на европейском рынке газа при этом достигала 36,7%, а его поставки обеспечивали до 67% потребностей в импорте. Говоря о дальнейших перспективах, топ-менеджмент «Газпрома» неоднократно подчеркивал, что рассчитывает поддерживать уровень экспорта на ключевой для компании рынок. Бюджет «Газпрома» на 2020 г. верстался исходя из того, что и объем, и средняя цена поставок сохранятся на сравнимых с 2019 г. уровнях ($204 за 1000 куб. м в 2019 г.), говорил в феврале инвесторам курирующий финансы зампред правления Фамил Садыгов.
Новая реальность
Начало 2020 г. пока не позволяет «Газпрому» рассчитывать на выполнение этого плана. Избыток предложения сжиженного газа, возникший в результате обнуления «азиатской премии», еще осенью начал давить на спотовые котировки. «Газпром», более 30% долгосрочных контрактов которого все еще имеет привязку к нефти, на тот момент стоившей около $60 за баррель, некоторое время оставался частично застрахованным от резкого снижения доходов. Но уже в январе снижение экспортных цен привело к потере компанией около $2 млрд (-41% к январю 2019 г.) валютной выручки, сообщала ФТС.
К 1 февраля «Газпром» уже один раз скорректировал прогноз средней стоимости экспорта до $175–185 за 1000 куб. м., говорила куратор экспортного блока зампред правления Елена Бурмистрова. При этом о снижении прогнозных объемов экспорта речи не шло. Следующие корректировки возможны не ранее апреля, добавляла Бурмистрова, объясняя это необходимостью оценить итоги I квартала. Бюджет верстался с запасом на случай возможных изменений рыночной конъюнктуры – при параметрах $200 за 1000 куб. м и цене нефти $45 за баррель размер заложенной «страховки» 676,5 млрд руб. добавлял Садыгов. А снижение средней цены продаж до $170–180 за 1000 куб. м сократит запас ликвидности на 100 млрд руб. указывал он.
В конце марта в Европе закончился сезон отбора газа из ПХГ, из которого, благодаря аномально теплой зиме, рынок вышел с рекордным уровнем сохранившихся запасов (чуть менее 60 млрд куб. м, 55,5% от максимально возможных – «Ведомости»). Как правило, потребность в их восполнении – это один из ключевых факторов, поддерживающих высокий спрос на газ вплоть до конца лета. Вместе с этим обновили многолетний минимум цен спотовые цены. Спотовые цены на нидерландском TTF уже две недели колеблются в диапазоне $80–85 за 1000 куб. м, а 1 апреля опускались вплоть до $76 (данные платформы Intercontinental Exchange).
Обновленных прогнозов на 2020 г. «Газпром» официально пока не давал. «Первый квартал закончился, но статистики по рынку и секторам еще нет, – сообщил представитель компании в ответ на запрос «Ведомостей». – Компания ориентируется на выполнение контрактных обязательств и удовлетворение заявок потребителей». Вероятно, это может быть связано с ростом неопределенности в оценке емкости европейского рынка газа в 2020 г. Низкие цены в нормальных условиях могли бы способствовать перераспределению энергопотребления в пользу природного газа. Но до сих пор нет ни официальной статистики от европейских регуляторов, ни оценок возможного снижения энергопотребления, к которому может привести пандемия коронавируса.
Рекорды в прошлом
Пока все указывает на то, что год у «Газпрома» будет безрадостным, считает старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко: «Сильно просядут не только цены, но и объёмы. I квартал будет очень слабым из-за мягкой зимы, высокой степени заполненности хранилищ и роста поставок СПГ в Европу, спрос на который упал в Азии из-за коронавируса. Во II квартале к этим проблемам прибавится падение спроса на газ в Европе из-за распространения эпидемии – пускай и не такое резкое, как в случае с нефтью». Ситуация со спросом может начать исправляться только ближе к зиме, предполагает Маринченко. Есть существенный риск того, что падение объемов экспорта и в целом по году может составить более 10%, считает он. Но гораздо большая проблема – средняя цена реализации: «Она может упасть более чем на 20%», – говорит Маринченко.
Пока факторов, которые могут как-то значительно разогнать экспорт российского концерна, немного, соглашается аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов. «Настроение на европейском рынке сейчас определяет переизбыток газа. В ПХГ Европы на 15 млрд куб. м больше газа, чем в прошлом году, – указывает он. – А ведь сегодня не нужно вести беспрецедентную закачку, как год назад на опасениях с украинским транзитом». Дополнительное давление на рынок оказывает американский СПГ: «Страны выбрасывают все новые объемы газа на и без того перенасыщенный рынок. Если в 2019 г. США экспортировали около 50 млрд куб. м газа, то в 2020 г. ожидается уже около 70 млрд куб. м». Непосредственное влияние карантина в европейских городах на спрос на рынке Капитонов оценивает как не слишком значительное. «Потенциально речь может идти о нескольких миллиардах кубометров выпавшего спроса, – считает он. – Но в сумме с избытком запасов это подталкивает к выводу, что летом цены на газ будут низкими, а газа будет много».
Как и многим компаниям, «Газпрому» придется пересмотреть свои бюджеты и планы, предполагает Маринченко. «Но по крайней мере в течение 1–2 лет ликвидность у компании останется хорошей благодаря той подушке, которая была сформирована после предыдущего кризиса, – говорит Маринченко. – По состоянию на 30 сентября прошлого года на счетах «Газпрома», за вычетом краткосрочного долга и с поправкой на размещение евробондов в начале этого года, было около $15 млрд. Этого в теории должно хватить, чтобы покрыть отрицательный свободный денежный поток, который группа может сгенерировать в течение ближайших двух лет».
Провал нефтяных котировок найдет свое отражение в контрактных ценах «Газпрома» лишь ближе к осени, считает Капитонов, до той поры клиенты могут продолжать выбирать дешевый газ со спотового рынка. Компания все еще позволяет себе за счет относительно низких цен на ЭТП – около $110 в марте – бороться за объемы с поставщиками СПГ. «Однако такая стратегия не позволит компании устойчиво работать с минимальной маржой – ведь необходимо платить экспортную пошлину и оплачивать транспортировку по Европе», – говорит Капитонов. С точки зрения рыночных механизмов, основная надежда – на восстановление спроса в Азии, считает Капитонов: «Китай уже снимает тарифные ограничения на СПГ из США. Если СПГ пойдет в Азию, то на сокращении предложения цены в Европе пойдут вверх, а газ «Газпрома» станет более конкурентоспособным».