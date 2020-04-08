Производитель кагоцела начнет выпускать тесты на коронавирус

Принадлежащая АФК «Система» Владимира Евтушенкова компания «Система-биотех» в ближайшее время начнет промышленный выпуск тестов на коронавирус. Их производством займется завод группы компаний «Ниармедик» в Калужской области. Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих компаний. Когда именно начнется производство, они сообщить отказались, как и стоимость контракта.