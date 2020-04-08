Производитель кагоцела начнет выпускать тесты на коронавирус

Производитель кагоцела начнет выпускать тесты на коронавирусЭто будет контрактное производство для «дочки» АФК «Система»
Принадлежащая АФК «Система» Владимира Евтушенкова компания «Система-биотех» в ближайшее время начнет промышленный выпуск тестов на коронавирус. Их производством займется завод группы компаний «Ниармедик» в Калужской области. Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих компаний. Когда именно начнется производство, они сообщить отказались, как и стоимость контракта.
Производство тестов, по словам представителя АФК «Система», начнется после получения регистрационного удостоверения Росздравнадзора. Это должно случиться до 10 апреля, надеется он.
Речь идет о производстве разработанного «Системой-биотех» в марте теста по методу полимеразной цепной реакции (ПЦР). Компания уже передала «Ниармедик» технологию его производства, сообщил управляющий партнер АФК «Система» Артем Сиразутдинов.
По словам Сиразутдинова, «Ниармедик» в будущем будет не единственным партнером «Системы-биотех» в производстве тестов на COVID-19. Уже идут переговоры с другими производителями медизделий, без подробностей рассказал Сиразутдинов.
«Ниармедик» ‒ российский производитель популярного препарата для лечения гриппа и других респираторных инфекций «кагоцел». Среди выпускаемых компанией продуктов есть также тест-системы идентификации личности человека через ДНК и экспресс-тесты для выявления наркотических средств и алкоголя в слюне человека.
Завод «Ниармедик» может выпускать по 50 000 тестов на COVID-19 в неделю, а при необходимости это количество можно увеличить до 200 000, рассказал гендиректор компании Александр Михайличенко.
Кроме «Системы-биотех» в промышленных масштабах тесты на коронавирус производятся также государственным «Вектором», частным «Вектор-бестом» и др. 6 апреля сообщалось, что разработавшие экспресс-тест на коронавирус русско-японские партнеры РФПИ в будущем смогут выпускать до 10 млн экспресс-тестов в месяц.