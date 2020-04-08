Российская компания начала поиск генетического «иммунитета» к коронавирусу

Genotek в 2011 г. основали выпускники МГУ: Артем Елмуратов, директор по развитию компании, Кирилл Петренко (механико-математический факультет) и Валерий Ильинский, гендиректор (биологический). У Genotek есть собственная лаборатория, которую компания считает крупнейшей частной генетической лабораторией в России. Среди инвесторов Genotek, по данным Forbes, – RuStarsVentures, экс-руководитель администрации президента России Александр Волошин, гендиректор «Русагро» Максим Басов, «Фармстандарт». Они вместе с основателями были совладельцами компании в 2019 г., следовало из данных кипрского реестра. Финансовые показатели Genotek не раскрывает.