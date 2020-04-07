«Инвитро» отказалась от планов тестировать на коронавирус всех желающих
Специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» не будет делать тесты на короновирус в собственных медицинских офисах. Об этом «Ведомостям» сообщил ее представитель. Вместо этого, по его словам, она будет проводить исследования биоматериалов, взятых у пациентов государственных медучреждений.
17 марта «Инвитро» заявляла, что в течение 30 дней начнет проводить тесты на COVID-19. Компания оценила все риски и поняла, что не сможет в условиях пандемии обеспечить полную безопасность для своих пациентов, объясняет такое решение человек, близкий к руководству «Инвитро». По его словам, если хотя бы один тест, принятый в медофисе, покажет положительный результат на COVID-19, компании нужно будет закрыть филиал на санитарную обработку, а всех его сотрудников отправить на карантин.