«Инвитро» отказалась от планов тестировать на коронавирус всех желающих

17 марта «Инвитро» заявляла, что в течение 30 дней начнет проводить тесты на COVID-19. Компания оценила все риски и поняла, что не сможет в условиях пандемии обеспечить полную безопасность для своих пациентов, объясняет такое решение человек, близкий к руководству «Инвитро». По его словам, если хотя бы один тест, принятый в медофисе, покажет положительный результат на COVID-19, компании нужно будет закрыть филиал на санитарную обработку, а всех его сотрудников отправить на карантин.