Власти сообщили о регистрации экспресс-теста на коронавирус «с точностью 94%»

С 30 марта крупнейшая в России сеть частных клиник «Медси», входящая в АФК «Система», начала делать тесты на коронавирус. Представитель «Медси» пояснил, что сам анализ проводят частные медицинские лаборатории «Хеликс», «Гемотест» и с апреля – KDL, а тестирование проводится с помощью систем полимеразной цепной реакции (ПЦР), произведенных новосибирским «Вектором» Роспотребнадзора, – «Медси» только забирает биоматериал. Сеть «Медси» также планировала с 1 апреля делать экспресс-тест на коронавирус за 4950 руб., результаты которого будут через сутки.