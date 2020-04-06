Власти сообщили о регистрации экспресс-теста на коронавирус «с точностью 94%»
Росздравнадзор зарегистрировал первый отечественный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, который дает результат с точностью 94% за 40 минут, сообщает Минпромторг. Разработанный группой компаний «Медико-биологический союз» экспресс-анализ производится биофармацевтической компанией «Генериум».
Экспресс-тест выявляет РНК коронавируса «с помощью петлевой изотермальной амплификации в качестве технологической платформы». Такая технология позволит кратно повысить производительность лабораторий и благодаря высокой чувствительности лучше выявлять инфекцию у пациентов, отмечает Минпромторг.
В середине марта экспресс-тест на коронавирусную инфекцию разработала принадлежащая АФК «Система» Владимира Евтушенкова компания «Система-биотех». Как рассказал «Ведомостям» управляющий партнер АФК «Система» Артем Сиразутдинов, результат можно получить в течение двух часов.
С 30 марта крупнейшая в России сеть частных клиник «Медси», входящая в АФК «Система», начала делать тесты на коронавирус. Представитель «Медси» пояснил, что сам анализ проводят частные медицинские лаборатории «Хеликс», «Гемотест» и с апреля – KDL, а тестирование проводится с помощью систем полимеразной цепной реакции (ПЦР), произведенных новосибирским «Вектором» Роспотребнадзора, – «Медси» только забирает биоматериал. Сеть «Медси» также планировала с 1 апреля делать экспресс-тест на коронавирус за 4950 руб., результаты которого будут через сутки.
В России на 6 апреля зафиксировано 6343 случая заболевания COVID-19. Большинство из них – в Москве: 4484 заболевших. За весь период выздоровело 406 инфицированных, умерло 47 пациентов.