«Медси» начала делать тесты на коронавирус

И «Гемотест», и «Хеликс» не принимают анализ на коронавирус у людей с симптомами ОРВИ. «Медси» же планирует принимать анализы в том числе у пациентов с такими симптомами. Услугу будут оказывать шесть клиник «Медси» – на «Белорусской», Красной Пресне, Солянке, в семейных клиниках на Хорошевском проезде и Ленинском проспекте, а также в клинике «Медси» в Красногорске. Пациенты также могут вызвать врача. Цена теста в клинике – 2000 руб., на дому – 5050 руб. Результаты можно будет получить через трое суток или быстрее, рассказал представитель «Медси».