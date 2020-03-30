«Медси» начала делать тесты на коронавирус
Крупнейшая в России сеть частных клиник «Медси», входящая в АФК «Система», с 30 марта начала делать тесты на коронавирус COVID-19. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.
Сам анализ будут проводить частные медицинские лаборатории «Хеликс», «Гемотест» и с апреля – KDL, говорит представитель «Медси». Тестирование будет проводиться с помощью систем полимеразной цепной реакции (ПЦР), произведенных новосибирским «Вектором» Роспотребнадзора. «Медси» будет только забирать биоматериал.
«Гемотест» и «Хеликс» в своих отделениях с 26 марта уже принимают анализы на коронавирус методом ПЦР – за 1900 руб. и 600 руб. соответственно. На сайте «Хеликс» сказано, что цена исследования на COVID-19 установлена на минимально возможном уровне и равна затратам компании на выполнение теста без учета какой-либо прибыли. По словам представителя «Гемотеста», за четыре дня после запуска тестирования на COVID-19 его заказали уже 13 000 клиентов.
И «Гемотест», и «Хеликс» не принимают анализ на коронавирус у людей с симптомами ОРВИ. «Медси» же планирует принимать анализы в том числе у пациентов с такими симптомами. Услугу будут оказывать шесть клиник «Медси» – на «Белорусской», Красной Пресне, Солянке, в семейных клиниках на Хорошевском проезде и Ленинском проспекте, а также в клинике «Медси» в Красногорске. Пациенты также могут вызвать врача. Цена теста в клинике – 2000 руб., на дому – 5050 руб. Результаты можно будет получить через трое суток или быстрее, рассказал представитель «Медси».
По словам представителя «Медси», брать анализы на коронавирус будут обычные медсестры – все они прошли дополнительный инструктаж по технике безопасности. Если результат теста на COVID-19 будет положительным, проводящая исследование лаборатория сообщит о случае заражения Роспотребнадзору, а самого пациента уведомят по телефону специалисты «Медси».
Всего в России, по данным на 29 марта, насчитывалось 1534 больных коронавирусом. 1014 из них – в Москве. По данным Роспотребнадзора на 27 марта, в российских лабораториях проведено около четверти миллиона тестов на коронавирус.
«Медси» планирует с 1 апреля также делать экспресс-тест на коронавирус за 4950 руб., результаты которого будут через сутки. В будущем «Медси» также планирует использовать и другие тесты на COVID-19. В их числе и разработанный «дочкой» АФК «Система» – «Системой-биотех» экспресс-тест, дающий результат за 30 минут.