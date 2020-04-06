Частная медицина просит правительство внести ее в число пострадавших от коронавируса
Представители частной медицины и общественной организации «Опора России» просят правительство внести здравоохранение в список отраслей, наиболее пострадавших от COVID-19.
Два письма были направлены премьер-министру России Михаилу Мишустину 3 и 4 апреля. Первое подписали представители крупных частных клиник «Медси», «Медицина», «Доктор рядом», «Семейный доктор», а также «Опоры России» и 31 представитель других негосударственных медучреждений и профильных ассоциаций (среди них, в частности, Национальная ассоциация негосударственных медицинских организаций, Ассоциация стоматологических организаций и медицинских работников, Союз медицинских организаций «Медсоюз»). Второе отправлено за подписью президента «Опоры России» Александра Калинина.
«Ведомости» ознакомились с копиями писем. Их подлинность подтвердил представитель «Опоры России». Достоверность первого из них также подтвердили руководитель сети частных клиник «Доктор рядом» Владимир Гурдус, представители Европейского медицинского центра, «Медси» и др. «Ведомости» направили запрос в аппарат Мишустина.