Частная медицина просит правительство внести ее в число пострадавших от коронавируса

Два письма были направлены премьер-министру России Михаилу Мишустину 3 и 4 апреля. Первое подписали представители крупных частных клиник «Медси», «Медицина», «Доктор рядом», «Семейный доктор», а также «Опоры России» и 31 представитель других негосударственных медучреждений и профильных ассоциаций (среди них, в частности, Национальная ассоциация негосударственных медицинских организаций, Ассоциация стоматологических организаций и медицинских работников, Союз медицинских организаций «Медсоюз»). Второе отправлено за подписью президента «Опоры России» Александра Калинина.