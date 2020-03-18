«Дочка» АФК «Система» разработала экспресс-тест на коронавирус
Принадлежащая АФК «Система» Владимира Евтушенкова компания «Система-Биотех» разработала экспресс-тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом «Ведомостям» сообщил управляющий партнер АФК «Система» Артем Сиразутдинов.
В ближайшее время «Система-Биотех» подаст в Роспотребнадзор регистрационное досье на разработку, уточнил он. Представитель Роспотребнадзора не ответил на запрос «Ведомостей».
«Система-Биотех» начала работу в 2019 г. Она специализируется на биотехнологиях, например молекулярно-генетических исследованиях. У работающих в «Система-Биотехе» специалистов есть опыт генетических исследований и «разработки систем для обнаружения различных вирусов», в частности связанных с острыми респираторными заболеваниями, отметил Сиразутдинов.
Если Роспотребнадзор зарегистрирует новый тест, его производство может начаться в ближайшее время, надеется Сиразутдинов: «Проведены переговоры с несколькими партнерами о возможном контрактном производстве этих тестов». Сколько «Система» вложила в разработку, он раскрыть отказался.