«Дочка» АФК «Система» разработала экспресс-тест на коронавирус

«Система-Биотех» начала работу в 2019 г. Она специализируется на биотехнологиях, например молекулярно-генетических исследованиях. У работающих в «Система-Биотехе» специалистов есть опыт генетических исследований и «разработки систем для обнаружения различных вирусов», в частности связанных с острыми респираторными заболеваниями, отметил Сиразутдинов.