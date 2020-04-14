В некоторых регионах России начал дешеветь бензин

Особо сильно цены падать не будут, отдельные АЗС могут разово снизить цены на 1-1,5 руб. за литр в качестве маркетинговых акций, говорит вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев. Несмотря на то, что в некоторых регионах, по его данным, спрос упал до 70%, серьезного падения цен не будет, считает он: «Во-первых, невысокая маржинальность, из-за чего компании не могут снижать цены. Во-вторых демпфер стал работать в обратную сторону. Потребитель не хотел слишком высоких цен, у него не будет и слишком низких цен».