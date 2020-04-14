В некоторых регионах России начал дешеветь бензин

В некоторых регионах России начал дешеветь бензинИз-за падения спроса на топливо и маркетинговых акций АЗС
Со 2 по 15 апреля бензин Аи-92 в России подешевел на 4 коп. до 43,04 руб. за литр, а бензин Аи-95 — на 3 коп. до 46,10 руб. за литр, сообщил ЦДУ ТЭК. Бензин дешевел как на АЗС независимых компаний, так и нефтяных компаний. Но подорожало дизельное топливо: летнее на 59 коп. до 46,96 руб., зимнего — на 13 коп. до 48,44 руб. за литр.
Больше всего топливо подешевело в Сибири, в частности — в Алтайском крае и республике Алтай. Литр бензина Аи-92 подешевел здесь на 45 коп. до 40,26 руб. и 40,45 руб. соответственно. В среднем по округу бензин Аи-92 подешевел на 23 коп. до 40,73 руб. за литр, средняя цена Аи-95 снизилась на 13 коп. до 43,26 руб. за литр.
Летний дизель в большинстве регионов подорожал. Больше всего в Чувашии — на 1,66 руб. до 45,96 руб. за литр. Зимний дизель больше всего подорожал в Ставропольском крае — на 28 коп. до 47,6 руб. за литр.
В Москве цены на бензин не изменились: литр Аи-92 стоит 42,91 руб., Аи-95 — 47,12 руб., как и неделю назад. Цена на летнее дизельное топливо осталась на уровне 48,32 руб. за литр, а зимнее подорожало на 20 коп. до 47,31 руб. В Московской области литр Аи-92 подешевел на 3 коп. до 42,17 руб., Аи-95 — на 2 коп. до 46,4 руб. Летний дизель остался на уровне 46,95 руб. за литр, а зимний подешевел на 15 коп. до 46,6 за литр.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты не ожидают серьезного снижения цен. По их мнению, этому препятствует действующий в России демпферный механизм. Он предназначен для сдерживания стоимости бензина и дизельного топлива при колебаниях цены на нефть. При высоких ценах на нефть государство выплачивает предприятиям нефтяной отрасли компенсации, при низких – нефтяники перечисляют средства бюджету.
Падение незначительно, и на фоне обвала потребления практически не заметно, говорит главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. Сейчас, когда потребление падает на 30% и более, вполне можно ожидать падения розничных цен, хотя это и приведет к убыткам отрасли, говорит он: «Ведь система регулирования настроена на фиксированные цены. Формула демпфера работает таким образом, что НПЗ уплачивают в бюджет 65-68% от разницы между европейской и условной (фиксированной) внутренней ценой».
Особо сильно цены падать не будут, отдельные АЗС могут разово снизить цены на 1-1,5 руб. за литр в качестве маркетинговых акций, говорит вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев. Несмотря на то, что в некоторых регионах, по его данным, спрос упал до 70%, серьезного падения цен не будет, считает он: «Во-первых, невысокая маржинальность, из-за чего компании не могут снижать цены. Во-вторых демпфер стал работать в обратную сторону. Потребитель не хотел слишком высоких цен, у него не будет и слишком низких цен».
Цены останутся стабильными, говорит президент Российского топливного союза Евгений Аркуша: «Глубоких причин для падения цен нет. Падение спроса привело, с одной стороны, к снижению оптовых цен, но с другой стороны — к снижению маржинальности розницы. Нефтяные компании терпят убытки из-за демпфера и общей системы налогооблажения в стране».
«Ведомости» отправили запросы в «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть».