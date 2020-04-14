Пять ключевых часовых брендов покидают выставку Baselworld

Пять ключевых часовых брендов покидают выставку BaselworldRolex, Patek Philippe, Chanel, Chopard и Tudor будут показывать свои новинки на выставке в Женеве
Rolex, Patek Philippe, Chanel, Chopard и Tudor покидают выставку Baselworld, говорится в совместном сообщении брендов, опубликованном 14 апреля. Они создадут новую профессиональную выставку в Женеве совместно с Фондом высокого часового искусства (Foundation de la Haute Horlogerie, FHH). В заявлении говорится, что новое мероприятие будет проходить в женевском выставочном центре Palexpo «в начале апреля 2021 г. в то же время», что и ювелирно-часовая выставка Watches & Wonders (ранее – SIHH), организатором которой также является FHH.
Инициатором ухода из Базеля стал Rolex. «Мы принимаем участие в Baselworld с 1939 г. К сожалению, учитывая то, как развивались события и последние решения, принятые MCH Group (компания-организатор Baselworld — “Ведомости”), и несмотря на искреннюю привязанность к смотру, мы решили уйти, – объявил Жан-Фредерик Дюфур, генеральный директор Rolex и член совета директоров Montres Tudor, дочерней компании Rolex. – После дискуссий, инициированных Rolex, естественным решением стало создание нового мероприятия с партнерами, которые разделяют наше видение и нашу бесконечную и неизменную поддержку швейцарского часового производства. Это позволит нам представить наши новые часы в соответствии с нашими потребностями и ожиданиями, объединить усилия и лучше защищать интересы отрасли»,
В заявлении также уточняется, что решение покинуть Baselworld вызвано рядом односторонних решений, принятых руководством Baselworld без консультации с экспонентами, в числе которых перенос сроков проведения выставки с марта на январь. Baselworld-2020 должна была проходить с 30 апреля по 5 мая, но была перенесена на январь 2021 г. после запрета правительством Швейцарии массовых мероприятий более чем на 1000 человек из-за угрозы распространения коронавируса. MCH Group объяснила перенос на январь тем, что брендам не придется терять целый год, а также возможностью представить новинки в начале календарного года.
Не отмена, а «перенос сроков» выставки дал основания MCH Group, испытывающей финансовые проблемы, претендовать хотя бы на часть взносов, уже уплаченных экспонентами, в то время как они требовали их полного возврата. На прошлой неделе швейцарская газета Le Temps опубликовала материал, основой которого стало открытое письмо за подписью Юбера дю Плесси – директора отдела инвестиций и логистики Rolex и по совместительству главы комитета экспонентов Baselworld. В нем была сказано, что MCH Group предложила участникам выставки два варианта: перенос 85% взноса для оплаты участия за 2021 г. или перенос 40% и возврат 30%. Соотвественно, 15% взноса в первом варианте и 30% во втором MCH Group оставляла себе. Эти условия дю Плесси назвал неприемлемыми. Через два дня после публикации письма генеральный директор Baselworld Мишель Лорис-Меликофф ответил, что частичное возмещение расходов необходимо Baselworld, которая сейчас находится в режиме выживания, а полный возврат средств поставит существование выставки под угрозу.
Baselworld проводится с 1917 г. Долгое время выставка оставалась крупнейшим ювелирно-часовым мероприятием в мире. Проблемы у смотра начались с 2018 г., когда Baselworld со скандалом покинул ее главный экспонент Swatch Group, крупнейшая часовая компания мира, которая также заявила о нежелании руководства Baselworld слушать участников. Сейчас Swatch Group устраивает собственное мероприятие Time to Move в Цюрихе. Позже Baselworld не досчиталась крупнейшей японской часовой компании Seiko, решившей проводить мероприятие Grand Summit Seiko в Токио. LVMH, крупнейший производитель товаров роскоши в мире и владелец ювелирно-часовых марок Bulgari, TAG Heuer, Hublot и Zenith, пока не отказывался от участия в Baselworld, но в январе этого года впервые провел собственное мероприятие в Дубае.
Потеряв крупнейшего экспонента, в MCH Group инициировали ряд реформ: сменили генерального директора, объявили о новых форматах и пообещали стать более гибкими. Например, решили проводить больше открытых мероприятий для публики. Но в заявлении Rolex, Patek Philippe, Chanel, Chopard и Tudor указано, что их новое мероприятие будет адресовано в первую очередь ритейлерам, профессионалам индустрии, прессе и ключевым коллекционерам.
В заявлении MCH Group, опубликованном вечером 14 апреля, говорится, что группа «с большим удивлением и не менее большим сожалением» принимает к сведению отмену участия крупнейших экспонентов.