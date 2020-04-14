Пять ключевых часовых брендов покидают выставку Baselworld

Не отмена, а «перенос сроков» выставки дал основания MCH Group, испытывающей финансовые проблемы, претендовать хотя бы на часть взносов, уже уплаченных экспонентами, в то время как они требовали их полного возврата. На прошлой неделе швейцарская газета Le Temps опубликовала материал, основой которого стало открытое письмо за подписью Юбера дю Плесси – директора отдела инвестиций и логистики Rolex и по совместительству главы комитета экспонентов Baselworld. В нем была сказано, что MCH Group предложила участникам выставки два варианта: перенос 85% взноса для оплаты участия за 2021 г. или перенос 40% и возврат 30%. Соотвественно, 15% взноса в первом варианте и 30% во втором MCH Group оставляла себе. Эти условия дю Плесси назвал неприемлемыми. Через два дня после публикации письма генеральный директор Baselworld Мишель Лорис-Меликофф ответил, что частичное возмещение расходов необходимо Baselworld, которая сейчас находится в режиме выживания, а полный возврат средств поставит существование выставки под угрозу.