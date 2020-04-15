Московские такси принимают пропуска пассажиров на веру

Московские такси принимают пропуска пассажиров на веруСистема проверки действительности пропусков работает с перебоями
Система проверки цифровых пропусков пассажиров такси, которая должна была заработать с 15 апреля в Москве, пока не функционирует. Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники трех сервисов такси.
С 15 апреля в Москве и Московской области передвигаться можно только при наличии специального пропуска. Накануне замруководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин говорил, что у пассажиров такси пропуск проверять будет водитель с помощью приложения «Помощник Москвы»: «Вы садитесь в машину, показываете пропуск водителю, его проверяет приложение. Если код действителен, вы едете к месту назначения».
С 15 апреля водители действительно спрашивают у пассажиров коды пропусков, говорят представители двух сервисов. Но технической возможности проверить их нет. Водитель спрашивает пропуск «для очистки совести», говорит сотрудник одной из компаний. Кроме того, приложение «Помощник Москвы» работает нестабильно, говорят сотрудники двух компаний-агрегаторов такси.
Один из сотрудников агрегаторов такси рассказал, что якобы сотрудники Департамента транспорта в частной беседе пообещали пока не штрафовать таксистов. Но неясно, как будет урегулирован вопрос с ГИБДД, добавляет он.
«Ведомости» направили запрос в Департамент транспорта.
Департамент транспорта передал логины и пароли для перевозчиков, по которым водители смогут проверять цифровые пропуска пассажиров через приложение «Помощник Москвы», говорит представитель «Яндекс.Такси». «Сейчас служба поддержки готовит инструкции для партнеров, которые позволят им разобраться в работе системы», — сказал он. Как работает само приложение и осуществляется ли проверка действительности пропуска пассажира, он не ответил.
Представитель «Ситимобила» Георгий Лобушкин сказал, что сейчас «ведется работа по налаживанию механизма проверки действительности цифрового пропуска». «Ситимобил» – это информационный сервис, подчеркнул он: «Мы не являемся работодателями таксистов, но все наши партнеры предупреждены, что перевозка пассажиров без пропуска с 15 апреля запрещена, и сами отказывают пассажирам в таких поездках».
Группа компаний «Везет» также получила логины и пароли для перевозчиков, говорит ее представитель и добавляет, что пока приложение «Помощник Москвы» работает со сбоями. «Помогаем водителям установить и разобраться через службу технической поддержки сервиса, – рассказал он. – По нашим данным, при въезде в столицу пропуски проверяют у всех — и у таксистов, и у пассажиров».
Представитель Gett от комментариев отказался.