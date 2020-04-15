Московские такси принимают пропуска пассажиров на веру

Группа компаний «Везет» также получила логины и пароли для перевозчиков, говорит ее представитель и добавляет, что пока приложение «Помощник Москвы» работает со сбоями. «Помогаем водителям установить и разобраться через службу технической поддержки сервиса, – рассказал он. – По нашим данным, при въезде в столицу пропуски проверяют у всех — и у таксистов, и у пассажиров».