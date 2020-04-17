Старейшая ювелирно-часовая ярмарка мира потеряла последнего крупного экспонента

LVMH – крупнейший производитель товаров роскоши в мире. В 2018 г. оборот холдинга составил 46,8 млрд евро. На долю ювелирно-часового бизнеса приходилось 9% общей выручки LVMH. В ноябре прошлого года к портфелю брендов добавилась американская Tiffany & Co., за покупку которой LVMH заплатила $16,2 млрд. Сделка стала крупнейшей на рынке люкса. В отчете LVMH за I квартал 2020 г., опубликованном вчера, указано, что выручка компании составила 10,6 млрд евро, это на 15% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Такие результаты в отчете названы доказывающими устойчивость компании в условиях крайней экономической нестабильности. Сейчас закрыто большинство магазинов, а значительная часть производств либо приостановили работу, либо перепрофилированы на производство дезинфицирующих средств, масок и одежды для медицинского персонала. Ювелирно-часовой сегмент показал наибольшее падение – чистая выручка снизилась на 26%. В Bulgari произошло снижение активности из-за закрытия магазинов, в частности в Азии. После хорошего начала года TAG Heuer и Hublot пострадали от сокращения заказов со стороны ритейлеров, уточняется в отчете.