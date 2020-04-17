Старейшая ювелирно-часовая ярмарка мира потеряла последнего крупного экспонента

Старейшая ювелирно-часовая ярмарка мира потеряла последнего крупного экспонентаБренды LVMH присоединятся к новому мероприятию Rolex, Patek Philippe и Chanel
Часовые бренды LVMH (Hublot, TAG Heuer, Zenith и Bulgari) покинут выставку Baselworld, сказано в официальном сообщении холдинга, опубликованном сегодня. Все они присоединятся к новой профессиональной выставке в Женеве, о создании которой 14 апреля объявили Фонд высокого часового искусства (Foundation de la Haute Horlogerie, FHH) и Rolex, Patek Philippe, Chanel, Chopard и Tudor. Новое мероприятие будет проходить в женевском выставочном центре Palexpo «в начале апреля 2021 г., в то же время», что и ювелирно-часовая выставка Watches & Wonders (ранее – SIHH), организатором которой также является FHH.
Говоря о причинах решения, генеральный директор часового подразделения LVMH Стефан Бьянки назвал в их числе «явно ослабленное представительство швейцарской часовой индустрии» среди участников Baselworld. Новое мероприятие, по мнению Бьянки, может стать возможностью переосмыслить и заново изобрести формат ювелирно-часовых выставок в ключевой для брендов момент года. Кроме того, в заявлении подчеркивается важность быть представленными в компании таких знаковых марок, как те, что создали новую выставку.
В релизе не уточняется, будет ли LVMH проводить отдельные мероприятия для своих брендов. Подобный опыт у компании уже был: в январе этого года компания впервые провела LVMH Watch Week Dubai, где представила новинки всех своих марок. Позже представители LVMH называли новый формат удачным и говорили, что довольны его результатами. Совпадение дат LVMH Watch Week Dubai и Baselwolrd, которую в 2021 г. хотели также провести в январе, тоже могло стать одной из причин, по которым холдинг решил отказаться от участия в выставке, считает профильное издание Hodinkee.
Baselworld проводится с 1917 г. Долгое время выставка оставалась крупнейшим ювелирно-часовым мероприятием в мире. Проблемы у смотра начались с 2018 г., когда Baselworld со скандалом покинул ее главный экспонент – Swatch Group, крупнейшая часовая компания мира, которая также заявила о нежелании руководства Baselworld слушать участников. Сейчас Swatch Group устраивает собственное мероприятие Time to Move в Цюрихе. Позже Baselworld недосчиталась крупнейшей японской часовой компании Seiko, решившей проводить мероприятие Grand Summit Seiko в Токио. 14 апреля 2020 г. Rolex, Patek Philippe, Chanel, Chopard и Tudor в совместном сообщении объявили, что покидают Baselworld и создадут собственное мероприятие. В заявлении уточнялось, что решение покинуть Baselworld вызвано рядом односторонних решений, принятых руководством Baselworld без консультации с экспонентами. После ухода брендов LVMH крупных марок в числе экспонентов Baselworld практически не осталось.
LVMH – крупнейший производитель товаров роскоши в мире. В 2018 г. оборот холдинга составил 46,8 млрд евро. На долю ювелирно-часового бизнеса приходилось 9% общей выручки LVMH. В ноябре прошлого года к портфелю брендов добавилась американская Tiffany & Co., за покупку которой LVMH заплатила $16,2 млрд. Сделка стала крупнейшей на рынке люкса. В отчете LVMH за I квартал 2020 г., опубликованном вчера, указано, что выручка компании составила 10,6 млрд евро, это на 15% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Такие результаты в отчете названы доказывающими устойчивость компании в условиях крайней экономической нестабильности. Сейчас закрыто большинство магазинов, а значительная часть производств либо приостановили работу, либо перепрофилированы на производство дезинфицирующих средств, масок и одежды для медицинского персонала. Ювелирно-часовой сегмент показал наибольшее падение – чистая выручка снизилась на 26%. В Bulgari произошло снижение активности из-за закрытия магазинов, в частности в Азии. После хорошего начала года TAG Heuer и Hublot пострадали от сокращения заказов со стороны ритейлеров, уточняется в отчете.