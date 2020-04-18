«ВСМПО-Ависма» на треть сократит производство титана

Фактически «ВСМПО-Ависма» возвращается к производственному уровню периода 2014–2015 г. Это плохо, но не критично для компании, она привыкла работать на таком уровне, говорит старший директор АКРА Максим Худалов: «Ситуация со спросом на титан тяжелая, так как производство самолетов существенно сократится в 2020 г.». Но промышленность не так сильно страдает от пандемии коронавируса, как сфера услуг. Есть шанс на восстановление спроса на титан в течение двух лет, считает Худалов.