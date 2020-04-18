«ВСМПО-Ависма» на треть сократит производство титана

«ВСМПО-Ависма» на треть сократит производство титанаИз-за пандемии коронавируса спроса на этот металл в мире практически нет
Крупнейший в мире производитель титана – корпорация «ВСМПО-Ависма» – сократит в этом году производство примерно на треть из-за резкого снижения спроса на свою продукцию. Производственный план на 2020 г. сокращен с 39 000 т до 26 500 т товарной титановой продукции, сообщила компания. «Наши основные потребители в течение последних двух месяцев практически остановили производство», – говорится в пресс-релизе «ВСМПО-Ависма».
«ВСМПО-Ависма» занимает 25% мирового рынка титана. По оценке БКС, 90% глобального потребления этого металла приходится на авиационную и космическую промышленность. «ВСМПО-Ависма» является основным поставщиком всех крупнейших производителей этой техники. По данным компании, она обеспечивает до 35% всех потребностей в титане Boeing, 65% – европейского концерна EADS и 100% – Embraer.
Бенефициаром «ВСМПО-Ависма» является ее гендиректор Михаил Воеводин. Он вместе с другими менеджерами компании контролирует 65% ее акций. Блокирующий пакет принадлежит структуре «Ростеха». Выручка «ВСМПО-Ависма» по МСФО в 2019 г. выросла на 4% до 105,4 млрд руб., чистая прибыль – на 36% до 20,8 млрд руб.
Компания еще не сообщала, сколько металла произвела в прошлом году. По оценке АКРА, «ВСМПО-Ависма» выпустила в 2019 г. около 37 000–38 000 т титана. Получается, что в этом году производство может сократиться примерно на 30%.
Компания указывает, что из-за пандемии коронавируса авиаперевозки упали в 10 раз. Потребность в новых самолетах резко упала, равно как и в ремонте существующих.
Также «ВСМПО-Ависма» объявила о необходимости «привести фонд оплаты труда в соответствие с актуальной производственной программой, чтобы сохранить коллектив заводов», и о пересмотре инвестпрограммы. Часть производственных участков будут временно закрыты, а оборудование законсервировано. Подробностей компания не приводит. «Ведомости» направили запрос ее представителю.
«Можно, конечно, держаться несколько месяцев в прежнем состоянии и, делая вид, что проблемы не существует, жить не по средствам, – цитирует пресс-служба слова гендиректора корпорации Михаила Воеводина. – Компания не хочет такого развития событий и рассчитывает на понимание, ответственный подход коллектива к глобальной проблеме падения экономики и аэрокосмического рынка, спровоцированных пандемией». «ВСМПО-Ависма» сможет пережить кризис, так же как и в 2009 г., уверен он.
Фактически «ВСМПО-Ависма» возвращается к производственному уровню периода 2014–2015 г. Это плохо, но не критично для компании, она привыкла работать на таком уровне, говорит старший директор АКРА Максим Худалов: «Ситуация со спросом на титан тяжелая, так как производство самолетов существенно сократится в 2020 г.». Но промышленность не так сильно страдает от пандемии коронавируса, как сфера услуг. Есть шанс на восстановление спроса на титан в течение двух лет, считает Худалов.
Впрочем, кризс может оказаться и затяжным. Французская Le Mond публиковала прогноз консалтинговой компании Archery Strategy Consulting, согласно которому спрос на новые самолеты сократится на 40–60% в следующие пять лет. Ранее он оценивался в 8000 новых судов к 2024 г., теперь же едва ли будет превышать 3000 единиц. А на восстановление авиационной отрасли после кризиса потребуется минимум три года.