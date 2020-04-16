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Девелоперы и металлурги просят власти разморозить стройки

Иначе многие могут обанкротиться
Антон Филатов Полина Трифонова
Максим Стулов / Ведомости

Ассоциации, объединяющие девелоперов Москвы и Московской области, а также крупнейшие металлургические компании обратились с письмами к премьер-министру России Михаилу Мишустину, мэру столицы Сергею Собянину и губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Бизнес просит возобновить строительство некоторых жилых проектов.  

«Ведомости» ознакомились с письмами, содержание подтвердили президент Ассоциации застройщиков Московской области Владимир Воронин (владелец группы ФСК), гендиректор МИЦ Даромир Обуханич, представитель группы «Гранель», а также собеседник, близкий к одному из членов ассоциации «Русская сталь» (объединяет девять крупнейших российских сталелитейных компаний). «Ведомости» направили запросы в аппарат Мишустина, пресс-службы мэрии Москвы и Московской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных