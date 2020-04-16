Девелоперы и металлурги просят власти разморозить стройки

«Ведомости» ознакомились с письмами, содержание подтвердили президент Ассоциации застройщиков Московской области Владимир Воронин (владелец группы ФСК), гендиректор МИЦ Даромир Обуханич, представитель группы «Гранель», а также собеседник, близкий к одному из членов ассоциации «Русская сталь» (объединяет девять крупнейших российских сталелитейных компаний). «Ведомости» направили запросы в аппарат Мишустина, пресс-службы мэрии Москвы и Московской области.